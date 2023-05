Unter uns gesagt: Wandern oder anbaden?

Gerlinde Sommer blickt auf den Himmelfahrtstag voraus.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

an diesem Donnerstag ist Feiertag und dann sind es nur noch zehn Tag bis Pfingsten. Viele Menschen nutzen diese Zeit für einen Urlaub in der Vorsommerzeit. Ein Kollege behauptet zwar, in der zweiten Maihälfte sei das Wetter immer schlecht. Ich dagegen habe das anders in Erinnerung. Aber was heißt schon schlechtes Wetter? Himmelfahrt ist meist von der Temperatur her so, dass man auf jeden Fall raus kann – und sei es in der Regenjacke.

Ich finde, 40 Tage nach Ostern – denn genau dann ist Himmelfahrt – ist optimales Wetter zum Wandern. Vielleicht sogar zum Anbaden. Jedenfalls sollen jetzt viele Bäder öffnen. Nur die Harten kommen ins Becken, ließe sich in leichter Abwandlung eines bekannten Spruches sagen. Lassen Sie es sich am Feiertag so oder so oder anders gut gehen.g.sommer@tlz.de