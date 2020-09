Unter uns gesagt: Was bleibt?

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Manchmal bleibt von einer großartig inszenierten Veranstaltung nur ein Halbsatz oder ein Witz im Gedächtnis derer, die teilnahmen. Das durfte jüngst Herr Lindner von der FDP erleben, als er seine Frau Teuteberg ganz plump verabschiedete. Wahrscheinlich hatte er nur auf ein paar Altherrenwitz-Lacher gehofft – und dann: Es drang sonst weiter nicht viel durch …

Im Grunde hat Lindner es nicht anders gewollt. Und die Medien sind daran nicht schuld: Die nahmen nur wahr, was war …

Jüngst war ich bei einer Veranstaltung mit einem, den wir Großphilosoph nennen können, Publizist, Kulturwissenschaftler … Aber in Erinnerung geblieben ist mir vor allem, dass der gereifte Mann zwar Haar, aber keinen Friseur hatte und in der modernen Herrenkosmetik einen Angriff auf die Männlichkeit sieht. Vielleicht war das scherzhaft gemeint – oder ironisch … Außerdem hatte er eine ganz eigene Sicht auf die Entwicklung der Geschlechtsorgane – sowie deren Lage beim weiblichen Fötus im Vergleich zum Affen. Diese Mischung aus Körperpflege und Biologie hat mich während seiner weiteren Ausführungen derart beschäftigt, dass ich mich immer noch frage: Was wollte er uns damit sagen? Friedrich Merz wollte jüngst auch was sagen – und verfing sich dann in der Kanzlerfrage. Vielleicht ist das gut so?!

