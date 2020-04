Unter uns gesagt: Was brauchen wir denn?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Was brauchen wir denn?

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Heute ist nicht alle Tage: An diesem Freitag öffnen die Geschäfte wieder. Jedenfalls jene, die nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben oder sich auf diese Grenze reduziert haben. Das ist ein erster Schritt – und wir werden dabei sein. Maskiert.

Gestern erst haben ich noch ein paar weiße Masken erhalten, die ich bei 95 Grad waschen kann. Dann habe ich noch ein paar Einmalmasken und zwei selbst genähte Mund-Nase-Bedeckungen. Das dürfte also vorerst reichen. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Schutz bald zu einem modischen Textil werden kann, wie schon verschiedene Modelle zeigen.

Die kleine Tochter einer Freundin schrieb kürzlich das schöne Wort Spuckschutz ohne „c“. Was haben wir gelacht, als sie mir das fernmündlich mitteilte. Wenn wir uns damit vor dem ganzen Spuk schützen können, ist mir so ein Spukschutz gerade recht. Natürlich weiß ich – und das wissen wir ja alle schon seit Wochen –, dass so eine Mund-Nase-Bedeckung nicht 100-prozentig die Ansteckung verhindern kann. Sie kann sie nur vermeiden helfen. Und das auch nur, wenn wir weiterhin von unseren Mitmenschen den nötigen Abstand halten: Lieber zwei Meter als nur 1,5 – und wenn wir sowieso Ansammlungen aller Art meiden.

Deshalb erscheint es mir auch merkwürdig, wenn jetzt manche die ganze Maskendebatte wieder von vorn beginnen. Es scheint mir sowieso nur ein Schritt hin zu jener neuen Normalität, die dazu führen wird, dass wir absehbar weit auseinandersitzend eben doch Außengastronomie nutzen dürfen. Und das Bedienungspersonal trägt Mund-Nase-Schutz … Beim Friseur soll das ja vom 4. Mai an auch möglich sein. Natürlich nur mit weitreichendem Schutzkonzept.

Jetzt geht es für viele zum Einkaufen. Was brauchen wir? Ich schreibe mir einen Einkaufszettel, damit es ganz schnell geht.

Kontakt: