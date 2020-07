Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Was willst du mal werden?

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Die Älteren unter uns kennen diese Frage noch aus Kindheitstagen: Was willst du mal werden? Ich weiß gar nicht, wann mir diese Frage zum ersten Mal gestellt wurde. Aber ich weiß, dass ich schon ziemlich früh in abgewandelter Weise meiner Mutter gefragt hatte. Sie war nicht nur Vierfach-Mutter, sondern auch Bäuerin. Also nicht nur mithelfende Ehefrau, sondern tatsächlich diejenige, die die Hauptlast des Hofes im Alltag zu tragen hatte. Einfach deshalb, weil mein Vater auch noch einem anderen Beruf nachging. Was also wollte sie werden, ehe sie Bäuerin wurde? Eigentlich Lehrerin. Aber die Zeiten war nicht danach. Mein Großvater brauchte ihre Hilfe auf seinem Hof – und überhaupt …

Bei meiner Großmutter erübrigte sich die Frage nach dem Berufswunsch, weil in ihrer Jugendzeit Mädchen keine Berufe erlernten. Sie wurden allenfalls in Haushalte geschickt oder in die Industrie … Die Jugend meiner Großmutter liegt jetzt mehr als 100 Jahre zurück. Und das scheint ganz weit weg. Mindestens eine Lehre, meist ein Studium: Das ist ja längst Standard. Aber heutzutage gibt es auch eine ganze Reihe von Antworten auf die Berufswunschfrage, die dann doch erstaunen. Blogger und Influencerin – das sind so Vorstellungen, bei denen gerade die Älteren den Kopf schütteln. Klar, eine Generation vorher sind auch manche als DJ oder Animateur ein paar Jahre glücklich durchs Leben gegangen. Aber ein richtiger Beruf ist dann doch etwas anderes. Und Selbstständigkeit in einem Bereich vor der Kamera zwischen Beinahe-Kulturphänomen und Fast-Nichtrelevanz hat sich in den vergangenen Monaten als ziemlich krisenanfällig erwiesen.

Was also soll jemand werden wollen? Die beste Antwort auf diese Frage hat immer noch eine Schulfreundin gegeben: Sie wollte ein liebenswerter Mensch werden. Und? Es hat geklappt.

