Unter uns gesagt: Wauwau und Brummbrumm

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Eine Freundin hat sich mit ihrer Schwiegermutter überworfen. Grund: die Babysprache. Die Großmutter hat mit den Kleinen so gesprochen, wie das schon zu ihrer Zeit üblich war: Der Hund hieß im Umgang mit den Enkeln Wauwau. Das Auto wurde erst mal Brummbrumm genannt. Die Kindsmutter fand das nicht nur hochgradig albern, sondern auch für die Sprachentwicklung der Kinder nicht von Vorteil, sondern vielmehr verstörend.

Als diese Freundin mir von ihrem Clinch mit der Schwiegermutter berichtete, da war es leider schon zu spät, sie darauf hinzuweisen, dass zum einen Kinder ziemlich viel Seltsames von Erwachsenenseite gut vertragen können – und andererseits so eine Art von Mehrsprachigkeit gar nicht schadet. Im Gegenteil. Ich hatte das mal von einer Hebamme gehört – und es klingt für mich plausibel.

Nun ist es ja so, dass unterschiedliche Ansichten in Erziehungsfragen ganz schnell zu unkittbaren Rissen im Verhältnis der Eltern- und Großelterngeneration führen können. Das ist im Falle der Babysprache umso bedauerlicher, da es mittlerweile längst nicht nur empirische Erkenntnisse, sondern auch wissenschaftliche Befunde gibt, dass Wauwau und Brummbrumm dem Kinde beim Sprechenlernen keineswegs schaden – und dass Eltern und Großeltern in dieser Hinsicht meist intuitiv richtig handeln. Katharina Zahner, die als Linguistin am Babysprachlabor der Uni Konstanz forscht, hat das jetzt verdeutlicht. Wer mit kleinen Kindern kommuniziert, hebt dabei zudem die Stimme und ist mimisch intensiver als sonst: Auch das hat alles seine Berechtigung.

Problematisch in unserer Zeit ist also nicht das Gerede vom Wauwau und Brummbrumm, sondern die nicht stattfindende Interaktion mit Babys, weil der starre Blick von Erwachsenen fast durchgängig auf das Smartphone gerichtet ist.

