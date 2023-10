Unter uns gesagt: Wer will was werden?

Gerlinde Sommer berät gern bei Berufswünschen

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Was wollten Sie eigentlich werden? Heute ist das so: In allen Bereichen gibt es mehr Lehrstellen als Bewerberinnen und Bewerber. Dennoch wollen viele junge Leute Kfz-Mechatroniker oder Kaufleute werden. Das jedenfalls geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes für 2022 hervor.

Nichts gegen diese Berufe. Aber die Arbeitswelt hat so viel mehr zu bieten, liebe Jugend. Und weil die Jungen das hier womöglich in Print und im Digitalen übersehen, liebe Eltern und Großeltern: Richten Sie das doch bitte Ihrem Nachwuchs aus. Der Jugend von heute steht die Welt offen – und das Buch, in dem alle Ausbildungen erklärt werden, ist ziemlich dick. Drum prüfe, wer sich für mindestens drei Ausbildungsjahre bindet, was am besten passt. Und wo es gute Aufstiegs- und Verdienstchancen gibt. Denn das ist für den Rest der Arbeitszeit ziemlich wichtig…