Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Wie war das damals?

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Mit der Wende, dem Wandel und den Wegen, die diese Zeiten mit sich brachten, haben sich jene Eisenacherinnen und Eisenacher beschäftigt, die jetzt zum Neujahrsempfang von Stadt und Gewerbeverein eingeladen waren. Wobei es dort so ist, dass ein bestimmtes Kontingent an Karten interessierten Bürgern zur Verfügung gestellt wird. Die Sitzplätze sind natürlich endlich, wenn im Theater gefeiert wird. Ein würdiger Raum – und mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach auch bestens bespielt, wenn ich das so sagen darf.

Wende, Wandel, Wege – ein Blick zurück auf die Zeit vor 30 Jahren. Dabei spielten die Erinnerungen von Margot Friedrich eine wichtige Rolle. Die Journalistin, die mit am Runden Tisch saß und vielfach engagiert war, hatte seinerzeit Tagebuch geführt. Das wurde unter dem Titel „Revolution nach Feierabend“ 1991 veröffentlicht.

Mit dem zeitlichen Abstand von drei Jahrzehnten zu hören, wie sie damals die Geschehnisse wahrnahm und welche Befürchtungen sich als berechtigt erweisen sollten, war tief beeindruckend. Das Zeitzeugengespräch mit dem ersten frei gewählten Stadtoberhaupt Hans-Peter Brodhun und dem Unternehmer Lutz Maier-Rehm, der als Opelhändler in die Fußstapfen des Großvaters trat, erwies sich ebenfalls als wichtiger Beitrag in diesem Jahr des Erinnerns.

Es ist der jetzigen Oberbürgermeisterin Katja Wolf hoch anzurechnen, wie sie mit der jüngeren Stadtgeschichte und den damals Handelnden umgeht. Und dass dieser Empfang mehr erbringen soll, also nur die Präsentation des Hier und Heute. Mit Gewerbevereinschef Jo West, der sich früh in den 1990ern mit 18 selbstständig machte, hatte sie zudem einen Mitmoderator an der Seite, der in gleicher Weise uneitel seiner Aufgabe gerecht wurde. Also: Wie die Eisenacher das neue Jahr beginnen, ist insofern schon beispielgebend.

Kontakt: