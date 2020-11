Unter uns gesagt: Wir sind nicht aus Zucker

Wir haben hier keine Kantine. Und deshalb habe ich mein Mittagessen, das zugleich ein Arbeitsessen war, unter freiem Himmel eingenommen. Es musste also eine Mahlzeit her, die sozusagen aus der Hand kleckerfrei zu verspeisen war, denn Parkbänke verfügen bekanntlich nicht über Tische.

Ich frage mich immer noch, ob die Gastronomie wirklich in den vergangenen Wochen und Monaten die große Virenschleuder war?! Denn wenn das so wäre, hätten wir ein sehr viel größeres Problem, weil dann klar würde, dass Abstand halten, wie das ja in den Restaurants durchgesetzt wurde, keineswegs genug Sicherheit böte... Kann aber sein, die Gastronomie wird jetzt einfach aus Vorsicht in die Pflicht genommen; dann aber - hoffentlich - nur für kurze Zeit.

Bis dahin könnte das „Weimarer Modell“ aufleben. Im Frühsommer durften die Gäste hier mindestens zehn Meter vom Gasthaus entfernt ihre Außer-Haus-Speisen auf Porzellan verzehren. Das war eine gute Regelung. Die passt bestimmt auch an vielen Tagen im Winter. Wir sind ja nicht aus Zucker.

Das könnte Sie auch interessieren: