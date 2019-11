Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Wo sind denn die Frauen?

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Haben Sie gestern auch so intensiv unsere Seite mit all den Bildern der neuen Landtagsabgeordneten studiert wie ich? Diese Seite hängt jetzt fünf Jahre an meiner Bürowand: Ich will ja wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und manche dieser Abgeordneten sind mir vor allem vom Telefon her bekannt. Deshalb habe ich gerne das zugehörige Gesicht im Blick.

Was auffällt im Jahr 100 nach Einführung des Rechtes, dass Frauen ins Parlament gewählt werden können: Es ist einigen Parteien offenbar gelungen, den weiblichen Anteil extrem zu schrumpfen. Und warum? Weil es auf dem langen Weg zur Aufstellung von Landeslisten und Direktmandaten Mittel gab, interessierte Frauen auszubremsen. Die können sich jetzt damit begnügen, mitgemeint zu sein.

Natürlich bildet so ein Parlament in vielerlei Hinsicht kaum die pralle Lebenswirklichkeit von etwas mehr als 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ab. Es fehlen die ganz Jungen und die ganz Alten. Kaum einer war vorher Pendler, Leiharbeiterin oder selbstständig, wenn wir bei Letzterem von der FDP absehen. Besonders hoch ist dagegen der Anteil mittelalter Männer mit Beamtenstatus.

Wenn sich mit dem Anfang November erwarteten endgültigen Wahlergebnis nichts mehr verändert, wird der Anteil der Frauen von 38 auf 28 sinken, während die Männer 62 Mandate unter sich aufteilen. Viele werden nun sagen: Das ist doch egal. Aber bestimmt nicht doch das Sein das Bewusstsein? Mir hat mal ein lustiger Bürgermeister gesagt, was er unter „gendern“ versteht: Für die Männer werde der neue Sportplatz im Dorf ertüchtigt. Und für die Frauen sei der neue Fußweg dorthin gedacht, damit sie den Kinderwagen leichter schieben können. Er hat herzhaft gelacht. Er fand seinen Witz sensationell ...