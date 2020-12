Unter uns gesagt: Zeit der großen Wünsche

Gerlinde Sommer über (Weihnachts-)Wünsche in Corona-Zeiten.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Advent, Advent: Wir warten nicht nur aufs Christkind oder wenigstens auf den schwer beladenen Geschenke-Onkel namens Weihnachtsmann, der uns bringt, was wir verdient haben. nach dem Motto: Gib mir Geld, ich kauf Dir was.

Nein, wir warten auch darauf, dass es irgendwann wieder so wird, wie wir wünschen, dass es früher gewesen wäre. Die Vorstellung, wie die Vergangenheit war, ist ja immer von den Erwartungen an die Zukunft überlagert und verformt sich nur deshalb zum Ideal.

Damit es ein wenig so werden kann, wie wir das wünschen, plädieren Menschen für total entgegengesetzte Strategien. Die einen sagen schon lang: Einschränkungen brauchen nur andere: Alte, Gebrechliche, Kranke. Also die, die eh am Rande der dauerkonsumierenden Gesellschaft stehen und wenig zum Bruttosozialprodukt beitragen. Die Schaffer sollen schaffen. Mit ein bisschen Abstand, aber ohne Mundschutz, denn er ist ihnen ein Maulkorb.

Die Gegenfraktion sagt: Macht jetzt mal zwei, drei Wochen den ganz harten Lockdown. Und dann ist gut. Hat aber bisher in Europa nicht funktioniert. Nach superhartem Drinnenbleiben-Zwang kam Corona zurück. Ich verstehe den Wunsch, den jüngst der bayerische Ministerpräsident ins Spiel brachte, als er die aktuelle Situation mit einem Halbschlaf verglich. Aber mit Verlaub: Ich möchte nicht, dass dieses Land für Wochen in den Tiefschlaf oder gar ins Koma fällt. Das geht in vielen Branchen gar nicht. Viel Arbeit muss eh getan werden. Insofern: Vielleicht ist einer der besseren Wünsche doch der, dass bald eine Impfmöglichkeit – freiwillig natürlich – besteht. Dann hätte der Halbschlaf ein Ende. Ein glückliches, hoffentlich. Bis dahin gilt noch lange A-H-A.

