Weil wir die Wahl haben

Bis zum Wahltag liegen noch vier Wochen vor uns. Deswegen passiert mehr, als dass uns nur von allen Laternenmasten Plakate grüßen. Nun reisen diejenigen, die sich zur Wahl stellen, verstärkt übers Land. Wobei: Manch einer macht sich eher rar, wie sich beim Blick auf die Wahlkampfkalender der Parteien zeigt. Ich halte das für Taktik – und für einen Fehler.

Es ist nicht jedem und jeder in gleicher Weise gegeben, sich vor ein Publikum zu stellen und dieses derart mitzunehmen, dass es am Ende nicht nur Pflichtapplaus sondern stehende Ovationen gibt.

Die Personen, die zu Wahlveranstaltungen gehen, sind in aller Regel ja eher Parteigänger oder doch zumindest Sympathisanten. Oder jedenfalls interessiert in dem Sinne, dass sie erfahren wollen, wer sich da mit was zur Wahl stellt. Ein Heimspiel ist so eine Rede dennoch nicht, selbst wenn es keine Störer gibt. Bewährt hat sich, dass sich die Redebeiträge auf drei Kernpunkte zurückführen lassen, die besonders herausgearbeitet werden. Nicht so gut kommt meist an, wenn jemand mehr über andere schimpft als dass die eigene Parteilinie aufgezeigt und begründet wird. Das Unmittelbare eines solchen Auftritts sollten die Beteiligten nicht unterschätzen. Wer sich rar macht, vergibt wohl manche Stimme.