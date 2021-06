Wenn die Inzidenzen fallen

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Wenn wir auf die aktuellen Inzidenzen schauen, dann liegt Thüringen weithin im grünen Bereich, also unter 35. Und was da gilt, steht schon seit Monatsanfang mit Blick auf die Kontaktreduzierung fest. Bei Inzidenzen unter 35 kann sich drinnen ein Haushalt mit zehn weiteren Personen treffen. Außen gilt: keine Beschränkungen.

Und auch wenn nun manche meinen, es wäre überall so: Tatsächlich gibt es Regionen, die noch über 35 liegen – und wer sich dort aufhält, muss sich nach den vom jeweiligen Bundesland festgelegten Kriterien erkundigen, um rechtskonform zu handeln. Das scheint mir ein nicht ganz unwichtiger Tipp beim vermehrtem Verreisen in dieser sommerlichen Zeit.

So gut wie alles ist im grünen Bereich in diesem Lande: Das hört sich natürlich sehr gut an. Aber im Grunde fehlt da der Zusatz, dass weiterhin gilt, was schon immer galt, wenn es um Treffen draußen geht: Es muss die Nachtruhe eingehalten werden! Das übersehen manche geflissentlich, die jetzt im meist jugendlichen Überschwang draußen Party machen wollen.

Also: Wenn die Pandemieregeln nicht mehr für massive Einschränkungen sorgen, gelten dennoch die Vorschriften rund um Ordnung und Sicherheit. Deswegen ist es zwar kein Coronaverstoß mehr, wenn sich in Parks Menschen zum Feiern treffen. Aber falls dort immer schon Grillen verboten war, gilt das angesichts von Hitze und Dürre umso mehr. Und um 22 Uhr hat mit allem, was die Zimmerlautstärke überschreitet, Schluss zu sein, abgesehen etwa von Veränderungen wegen der EM beispielsweise in der Freiluftgastronomie.

Also: Was jetzt gut täte, wäre die Kanalisierung von Feierfreude in geregeltes Festgeschehen mit Verantwortlichen, die die Regeln kennen. Aber leider ist das meiste schon vor Monaten abgesagt worden. g.sommer@tlz.de