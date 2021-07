Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Es hat eine Zeit der Entspannung begonnen; eine Zeit der verbalen Abrüstung. Wo sich noch vor Wochen Menschen unversöhnlich gaben, wenn es um ihre Meinung rund ums Testen und Impfen ging, kehrt jetzt eine gewisse Gelassenheit ein. Viele haben das Missionieren womöglich noch nicht ganz eingestellt, aber es ist ihnen weniger wichtig, ganz ausdrücklich auf ihrer Meinung als der allein seligmachenden zu beharren. Das hat natürlich mit den niedrigen Inzidenzen zu tun. Und damit, dass sich inzwischen so gut wie jeder einen Impftermin sichern konnte, der das will. Wer nicht will, der steht daher nicht mehr so im Mittelpunkt des Interesses. Ob nun jemand mitgeschützt werden möchte, Stichwort Herdenimmunität, oder nicht, Stichwort Schlafschaf, das tut jetzt nicht mehr so viel zur Sache wie in der angespannten Situation im Frühjahr. Wir sollten diese Art des Umgangs mit in die nächsten Monate nehmen, denn ganz einfach wird es so schnell nicht werden. Es wäre schön, wenn am Ende dieser Zeit in weiten Teilen der Menschen, mit denen wir Umgang haben, die Erkenntnis vorherrschen würde, dass wir einander wichtig sind. Bei allen unterschiedlichen Einstellungen. g.sommer@tlz.de