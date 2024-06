Gerlinde Sommer zum skurrilen Erfolg von Lovely & Monty

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Die beiden Männer in Hamburg mit indischen Wurzeln sind sehr ambitioniert: Lovely & Monty wollen, dass Deutschland die Heim-EM gewinnt. Die Banghu Brothers wiegen sich zwischen Alsterufer und Taxi zu ihrem denkwürdigen Song: „Diese EM in Deutschland“. Die Musikrichtung nennt sich Punjabi, habe ich mir erklären lassen. Hier liegt in der Ruhe die Kraft. Und im kreisenden Hüftschwung der Sangesbrüder. Beschworen werden der Fußball und die Fans.

Das Lied ist kein Witz, sondern ein großer Spaß. Schon beim ersten Hören war ich fasziniert. Es wird hoffentlich zum EM-Song der Herzen. „Wir pushen unsere Jungs“ heißt es da. Lovely & Monty machen damit sofort gute Laune. Und das ist es doch, was oft fehlt… Also: Bitte anhören. Und unbedingt mittanzen.