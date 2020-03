Bodenbearbeitung bei besten Witterungsbedingungen

Bei dieser Witterung muss der Landwirt raus aufs Feld, denn es gibt jede Menge zu tun. So bringt der Zottelstedter Landwirt Eckart Weirich derzeit die Saat für die Braugerste aus. Und zwar auf rund 100 Hektar. Vor vier Wochen erledigte er bereits ein Teil. Nun folgt bei schönstem Wetter der Rest.

Auf dem Arbeitsplan von Eckart Weirich steht in den nächsten 14 Tagen zudem das Drillen von Mais. Dabei ist Mais nicht gleich Mais. So wir einerseits Körner-Mais-Saat ausgebracht, wobei der Ertrag später bei 90 bis 100 Dezitonnen pro Hektar liegt. Andererseits drillt Weirich Silo-Mais für die Beschickung von Biogasanlagen, wobei der Hektar 300 bis 500 Dezitonnen pro Hektar gerechnet wird, weil die gesamte Pflanze genutzt wird. Das heißt aber auch, dass größere Mengen abgefahren werden müssen.

Derweil die eine Frucht gedrillt wird, sprießen Winterraps und Winterweizen bereits. Deshalb wird nun gedüngt, wobei es um mineralischen Dünger etwa zur Anreicherung des Bodens mit Stickstoff geht, und um organischen Dünger in Form von Gülle.

Zudem muss die Fungizidbehandlung gegen Pilze etwa im Raps erfolgen, sagt Weirich. Bei der Ausbringung von flüssigem Stickstoff-Dünger nutzt er ein sogenanntes „Igelrad“ im Cultan-Verfahren, wobei der Dünger in den Boden injiziert wird und sich so kleine Depots bilden, aus denen sich die Pflanze dann über ihre Wurzeln bei Bedarf bedienen kann.

Für April plant Eckart Weirich eine nochmalige Düngung und Pflanzenschutzmaßnahmen. Unter anderem wird dann auf Weizenflächen gewalzt, wodurch eine leichte Quetschung der Jungpflanzen erfolgt, was den Wuchs erhöhen soll. Der Landwirt spricht dabei von der Bestockung, die letztlich die Anzahl ährentragender Halme erhöhen soll. Auch gestriegelt wird, was den Einsatz einer leichten Egge mit kleinen Zinken meint, wobei Unkraut mechanisch zurückgedrängt wird.

Am Donnerstag startet bei der Agrargesellschaft Kapellendorf die Aussaat der Sommerbraugerste auf rund 200 Hektar. Während diese reift, wird je nach Witterung Ende Juli bereits die Wintergerste gedroschen, die noch 2019 ausgebracht worden war. Ende April werden zudem Erbsen auf rund 40 Hektar angebaut, sagt Geschäftsführer Christian Völker. Bereits seit 2019 im Boden ist der Raps, auf rund 160 Hektar. Auch die Weizensaat hat überwintert.

In Sachen mineralische Düngung erhielt der Raps bereits die zweite Gabe Stickstoff, der Weizen die erste. Dieses natürlich entsprechend einer Beprobung zur Bedarfsermittlung.

Schwer beschäftigt ist auch Holger Klopfleisch. Der Niedertrebraer Landwirt ist mit dem Düngen beschäftigt. Die Sommergerste hat er bereits ausgebracht. In den kommenden 14 Tagen wird es, wenn das Wetter weiter so passt, Hafer und Zuckerrüben drillen. Zum Düngen meinte er noch, dass der Schwefel früher aus der Luft gekommen sei, weil alle ordentlich Braunkohle verheizt hätten. damit sei es aber schon viele Jahre vorbei, so dass der Landwirt dem Ackerboden selbst mit Schwefel versorgen müsse.