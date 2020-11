Die aktuelle Corona-Lage führt auch zu Einschränkungen in öffentlichen Einrichtungen. So herrscht seit dem 2. November im Robert-Koch-Krankenhaus Apolda ein generelles Besuchsverbot. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Besuchsverbot im Krankenhaus, aber Ausnahmen

Es gibt aber Ausnahmen: So dürfen eine Begleitperson beziehungsweise ein Besucher hinein, wenn es sich um Kinder unter 15 Jahren handelt. Eine Ausnahme gilt ebenso für Väter beziehungsweise eine gewünschte Begleitperson, wenn es sich um eine Geburt dreht. Darüber hinaus können – nach Rücksprache mit dem Stationspersonal – Patienten in palliativen Situationen besucht werden, also Menschen, die wegen schwerster Erkrankung voraussichtlich nicht mehr lange leben werden.

Zudem können Patienten der Fachsprechstunden und der ambulanten Physiotherapie wie gewohnt durch die Schleuse gehen. Vorab ist der Patientenfragebogen auszufüllen und den Anweisungen des Krankenhauspersonals zu folgen. Begleitpersonen sind in diesen Fällen nicht erlaubt, nur in medizinisch begründeten Ausnahmefällen.

Unter Einhaltung der Hygienevorschriften zur Corona-Abwehr dürfen die werdenden Väter bzw. die gewünschte Begleitperson für die Dauer der Geburt im Kreißsaal beziehungsweise beim notwendigen Kaiserschnitt im OP anwesend sein. Die Unterbringung der Begleitperson auf der Wochenstation nach Entbindung ist zulässig, insoweit die Voraussetzungen des Hygienekonzeptes zur Regelung des Besuchs von Patienten gegeben sind. Dabei muss die Begleitperson im Krankenhaus verbleiben, ein Wechsel zwischen Häuslichkeit, Arbeitsstätte und Krankenhaus ist nicht erlaubt. Auch weitere Besucher (außer der Begleitperson) sind nicht erlaubt.

In Notfällen ist die Notfallambulanz unter Telefon: 03644 / 571900 erreichbar. Achtung, dies trifft jedoch nicht bei Erkältungserscheinungen wie Husten, Schnupfen, Fieber, Kopfschmerzen und dergleichen zu. Sollten solche Symptome bestehen, muss sich der Betroffene beim Hausarzt oder beim Kassenärztlichen Notdienst unter Telefon: 116 117 melden.

Schwimmhalle und Bewegungszentrum dicht

Von der Schließung wegen der Corona-Pandemie betroffen sind bis auf Widerruf Schwimmhalle, Bewegungszentrum, Saunen, Dreifeldsporthalle sowie das Hans-Geupel-Stadion. Lediglich für den Schulsport werden Schwimmhalle und Dreifeldsporthalle geöffnet sein, heißt es beim Team des Sportparks Apolda.

Die Fahrbibliothek rollt nicht mehr

Die Stadtbibliothek indes steht vorerst zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung, weil ausreichend Platz sei, heißt es. Hinweis für die Bibliotheksnutzer: Ausgeliehenen Medien verlängern sich automatisch. Dadurch würden auch keine Mahngebühren anfallen, heißt es. Die Fahrbibliothek allerdings rollt voraussichtlich bis 30. November nicht mehr.

Expertentag abgesagt, Kunsthaus und Museen dicht

Abgesagt ist nun auch die Expertenberatung für Existenzgründer und Unternehmer am 5. November. Damit bleibt – je nach weiterer Corona-Entwicklung – bloß noch der Beratertag am 3. Dezember von 9 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus Apolda übrig.

Das Kunsthaus Apolda ist geschlossen. Ebenso die Museen. Lediglich die Bildungsarbeit etwa mit Schulklassen wird im Kunsthaus fortgesetzt – unter Einhaltung der Corona-Regelungen.