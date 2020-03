Corona-Krise: Ratlosigkeit in Schulen, E-Learning an Unis, Besuchsverbot in Kliniken

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter. Aus dem Kyffhäuserkreis wurde am Freitag ein sechster Fall bekannt, weitere wurden im Kreis Schmalkalden-Meiningen, Erfurt, Altenburger Land, Jena und Nordhausen gemeldet. Damit sind 32 Thüringer infiziert. Deutschlandweit betrug die Zahl deutlich mehr als 3000.

Ab Dienstag kommender Woche bleiben alle Schulen, Kitas und Berufsschulen in Thüringen geschlossen, betroffen sind auch die Horte. Vor der Entscheidung ist aus Politik und Schulen die Forderungen nach einer generellen Schließung immer lauter geworden. Die Bildungsgewerkschaft GEW sprach von großer Ratlosigkeit im Umgang mit dem Virus an den Schulen. Die Universitäten und Hochschulen müssen ihre Potenziale im E-Learning nutzen, dort wird der Start des Sommersemesters auf den 4. Mai verschoben, teilte das Wissenschaftsministerium mit. Zu harten Einschränkungen kommt es in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. So schließt die Klassik-Stiftung Weimar ihre Museen ab Montag. Auch in Jena und Mühlhausen bleiben Museen geschlossen. Die Thüringer Kliniken sprachen sich für ein Besuchsverbot für Patienten aus. Die Kirchen des Landes plädieren an die Gemeinden, mit Bedacht die Zahl der Gottesdienstbesucher abzuwägen und prüfen die Möglichkeit von Videoübertragungen.

US-Präsident Donald Trump rief den nationalen Notstand aus. Polen und Dänemark schließen Sonnabend gegen Mitternacht die Grenzen. Alle Internationale Flug- und Zugverbindungen sollen ab Sonntag ausgesetzt werden. Das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Flüchtlingskrise ist abgesagt; eine Telefonkonferenz ist geplant. Das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen Italien ist abgesagt worden.

