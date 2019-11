Das Ende einer Ära: Modehaus Gulden schließt nach fast 145 Jahren in Pößneck

„Wir geben praktische Lebenshilfe“, fasst Karin Gulden, Inhaberin des zum 1. Dezember schließenden Modehauses Gulden in der Breiten Straße 34, die zahlreichen Dienstleistungen ihres Geschäfts zusammen. Mit Blick zu ihrer Angestellten, Freundin und Wegbegleiterin seit 1990, Marlis Hofmann, gibt die Besitzerin eine Anekdote zum Besten, um dies zu verdeutlichen: „Einmal kam eine Dame herein, die eine Tracht – also Weste und Hose – kaufen wollte. Allerdings passte die Weste nicht“, erzählt sie und fährt fort: „Frau Hofmann hatte zufällig die gleiche, kürzlich hier erworbene, Weste an, zog sie aus. Und siehe da, der Kundin passte das Stück.“ Anschließend habe ihre Angestellte das zu große Kleidungsstück als Gegenleistung erhalten. Gulden nähte das Oberteil etwas enger.

Während sie dies erzählt, kommen immer wieder Stammkunden herein, die die Chance nutzen, sich mit ihr zu unterhalten, für das Jahrzehnte lange Angebot in Pößnecks Innenstadt zu danken oder einfach, um im reduzierten Sortiment vor der Geschäftsaufgabe zu stöbern. Hüte und Mützen, Regenschirme, Oberteile, Hosen, Handschuhe und Jacken stapeln sich bis unter die Decke und in die hintersten Winkel der beiden Ladenteile. Links sind die Kopfbedeckungen, rechts ist die restliche Bekleidung zu finden. In schillernden Rottönen, elegantem Schwarz oder blütenreinem Weiß, jeder Kundin bietet sich das Passende. Das rustikale Interieur verbreitet den Charme vergangener Jahrzehnte, sogar des vergangenen Jahrhunderts. Die Holzvertäfelung in der Hutabteilung stamme noch von 1927. „Mein Großvater ließ sie einbauen“, sagt Karin Gulden zwischen den Kopfbedeckungen stehend. „Moment“, sagt sie mitten im Gespräch, „ich muss wieder hinüber, die Kunden warten.“ Jetzt ist die Kürschnermeisterin wieder in ihrem Element.

Hüte für Mann und Frau stapeln sich im Geschäft. Foto: Marcus Cislak

Dass sich so viele Interessierte im Geschäft tummeln, sei in den Jahren zuvor eher selten gewesen. „Das Kaufverhalten der Pößnecker hat sich seit 2000 grundlegend geändert“, benennt die 68-Jährige den Hauptgrund für die Aufgabe. Kunden shoppen lieber im Internet oder gehen in die großen Einkaufstempel in den Ballungsgebieten wie Jena, Erfurt, Hof oder Nürnberg. „Es geht ihnen um das Einkaufserlebnis“, sagt sie. Die veränderten, ja schwierigen, Bedingungen in der Branche wolle sie einem möglichen Nachfolger für ihr Geschäft nicht antun. „Ich hätte gern noch ein paar Jahre durchgehalten, doch gesundheitlich schaffe ich es nicht mehr“, gibt sie wehmütig zu verstehen.

In einer Pause zwischen den Kundengesprächen erinnert sich Karin Gulden an bessere Zeiten, als das Geschäft brummte: „Mit Pelzwaren lief es nach der Wende zwar auch nicht mehr so gut, aber mit der Eröffnung des Damenmodeabteils kam wieder Schwung hinein“, sagt sie rückblickend. Mit qualitativ hochwertiger Kleidung aus überwiegend deutscher Produktion konnte sie bei vielen Pößneckerinnen punkten.

Zum 1. Dezember schließt das Modehaus. Foto: Marcus Cislak

Berufliche Erfahrungen sammelte Karin Gulden bereits in der Saalfelder Zweigstelle, die sie bis zur Schließung von 1973 bis 1987 führte. Das eigenständige Geschäft gehörte zuvor ihrem Großvater Paul Sänger, übergangsweise ihrer Mutter. „Irgendwann wurde mir die tägliche Pendelei nach Saalfeld zu viel“, erklärt sie und konzentrierte sich auf Pößneck. Schließlich übernahm sie am 1. April 1990 das Geschäft von ihrem Onkel Gerhard Sänger.

Herrmann Knorr, Guldens Urgroßvater, gründete 1875 das Kürschner- und Mützenmachergeschäft in Pößneck. Damals noch in der Neustädter Straße ansässig, zog er aus Platzgründen 1899 in die Breite Straße 34. Sein Schwiegersohn Paul Sänger bekam zum 1. Januar 1925 die Geschäfte überschrieben und erweiterte die Produktion mit der Kürschnerei in Saalfeld.