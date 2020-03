Der Sommergewinn in Eisenach gilt als das größte Frühlingsfest in Deutschland. Zum Schutz vor Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus wird die Veranstaltung in diesem Jahr abgesagt. Archivfoto: Michael Reichel/dpa

„Das Risiko mindern“: Umfangreiche Maßnahmen gegen Coronavirus

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus greift Thüringen zu drastischen Mitteln. Das Landesverwaltungsamt untersagte am Dienstag per Weisung an Landkreise, Städte und Gemeinden alle Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern. Vorausgegangen war eine Entscheidung der Landesregierung. Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Teilnehmern könnten im Einzelfall nach strenger Prüfung zugelassen werden. Sicherzustellen ist eine Registrierung der Teilnehmer durch den Veranstalter. Personen mit erkennbaren Symptomen ist der Zugang zu verwehren, Verstöße müssen zum sofortigen Abbruch der Veranstaltung führen.

Erfurt kündigte an, dass bis zum 10. April keine großen Veranstaltungen mehr stattfinden. In Bad Langensalza wurden das Kirschblütenfest Hanami und das Kinderfest Kodomo No Hi im Japanischen Garten verschoben. Gera sagte den 28. Autofrühling am 21./22. März ebenfalls ab. In Altenburg findet die Frühlingsnacht am 20. März nicht statt.

Labors führen täglich bis zu 500 Analysen durch

Derzeit gibt es acht bestätigte Covid-19-Fälle in Thüringen. Sechs Betroffene weisen eine leichte Symptomatik auf, ein Patient wird stationär behandelt. Zum letzten bestätigten Fall aus Weimar lagen am Dienstagn noch keine weiteren Informationen vor. Wie viele Menschen sich aktuell in Quarantäne befinden, ist dem Gesundheitsministerium nicht bekannt. Derzeit führen fünf Labors täglich bis zu 500 Analysen durch.

Wegen Corona wurde am Dienstag das für den 5. April geplante Gedenken zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald abgesagt. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und die Staatskanzlei hätten dies in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern anhand einer aktuellen Risikoabwägung entschieden, hieß es aus der Thüringer Staatskanzlei. Laut Gedenkstätte hatten 42 Überlebende und ihre Angehörigen aus 14 Ländern ihre Teilnahme bereits zugesagt. Derzeit überlege man, wie der Jahrestag trotzdem sichtbar und würdig begangen werden könne.

Gesundheits- und Wirtschaftsministerium kündigten umfangreich Maßnahmen wegen Corona an. Laut Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sollen Schwerpunktambulanzen in Krankenhäusern sowie mobile Hausbesuchsteams die Arztpraxen entlasten. Für Alten- und Pflegeheime würden spezielle Empfehlungen erarbeitet. Laut Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) rechnet mindestens ein Drittel der Firmen mit deutlichen Einschnitten. Betroffen seien schon jetzt die Tourismusbranche, Gastgewerbe und Messefirmen. Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen werde der Konsolidierungsfonds von einer auf zwei Millionen Euro aufgestockt. Die Bezugsdauer beim Kurzarbeitergeld steigt auf 24 Monate. Weiter würden der Anteil der von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten auf 10 Prozent abgesenkt und Sozialbeiträge nun vollständig übernommen.

Hilfen für Unternehmen

Der Konsolidierungsfonds wird von einer Million auf zwei Millionen Euro aufgestockt. Damit soll Firmen bei Liquiditätsengpässen geholfen werden.

Die Bezugsdauer beim Kurzarbeitergeld steigt auf 24 Monate.

Der Anteil der von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten wird auf zehn Prozent gesenkt, Sozialbeiträge werden vollständig übernommen.

Besonders betroffen sind Tourismus, Gastgewerbe, Messen.

