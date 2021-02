Das „Staunen der Welt“: Der Staufer Friedrich II.

Im Jahr 2020 gedenken wir einer der großen Herrscherpersönlichkeiten des Mittelalters anlässlich seines 770. Todestages am 13.12. und des 800. Kaiserkrönungsjahres. Schon zu Lebzeiten wurde er als „stupor mundi“, als Staunen der Welt tituliert. Eine faszinierende Gestalt auf dem sizilianischen Königs-thron und als „Imperator Romanum“ auf dem Kaiserthron des Hl. Römischen Reiches des Mittelalters.

Friedrich II. wurde am 26. Dezember 1194 von Konstanze, Gemahlin Kaiser Heinrich VI., in Jesi bei An-cona geboren. Ein Tag vorher wurde sein Vater am ersten Weihnachtsfeiertag im Dom zu Palermo als Erbe des Normannenreiches zum König von Sizilien gekrönt. Der Staufer Kaiser Heinrich VI., der Sohn Kaiser Barbarossas, verdankte das normannische Erbe nach dem Tode des letzten Normannenkönigs Wilhelm II am 18.11.1180, seiner Gemahlin Konstanze. Sie war die Tante des kinderlos gestorbenen letzten Normannenkönigs Wilhelm II., und damit zusammen mit ihrem Gemahl Heinrich VI. die recht-mäßige Erbin des Königreiches Sizilien, zu dem die Provinzen Apulien und Neapel gehörten. Somit grenzte das Königreich an den Kirchenstaat. Dies führte zu ständigen Konflikten mit den Päpsten, wie Clemens III., danach mit Coelestin III, der am Ostersonntag, am 14.4.1191 Heinrich VI. in Rom zum Kaiser krönte. Dies hinderte den Papst Coelestin III. nicht, bereits ein Jahr nach der Rückkehr des Kai-sers nach Deutschland während seiner Abwesenheit Tankred, einen Halbbruder des verstorbenen Normannenkönigs Wilhelm II., mit Sizilien zu belehnen, um 1192 mit ihm ein Konkordat der römischen Kurie abzuschließen. Zuvor verbreitete sich das Gerücht, Kaiser Heinrich VI. sei auf dem Rückzug nach Deutschland bei der Belagerung Neapels gestorben.

Zwistigkeiten im Reich und Gefangennahme Richard Löwenherz

Ende 1191 hatte Kaiser Heinrich VI. nach der Rückkehr aus Sizilien eine Reihe von Streitigkeiten zwi-schen den Bischöfen am Niederrhein und in Sachsen zu schlichten. Es bildete sich sogar eine antikaiser-liche Allianz der Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier mit den Herzögen von Brabant und Limburg sowie mit König Ottokar I. von Böhmen. Ein unerwarteter Glücksfall rettete Kaiser Heinrich VI. aus dieser massiven Bedrängnis. König Richard Löwenherz geriet währen des 3. Kreuzzuges wegen seines überheblichen Auftretens bei der Belagerung von Akkon in scharfen Konflikt zu König Philipp II. von Frankreich. Bei einer Zusammenkunft mit ihm Ende 1191 konnte Kaiser Heinrich VI. die Gefangennah-me Richard Löwenherz vereinbaren. Diese organisierte der Herzog von Österreich als treuer Anhänger des Kaisers. Er setzte ihn anlässlich seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land auf Burg Dürnstein in der Wachau gefangen und führte die Lösegeldverhandlungen. Die Summe von zunächst 100.000 Mark teilte Herzog Leopold mit dem Kaiser, der Löwenherz auf Burg Trifels festsetzte. Kaiser Heinrich VI. drohte Löwenherz mit der Auslieferung an den französischen König Philipp II. In weiteren Verhandlun-gen wurde die Summe um 50.000 Mark erhöht. Zusätzlich musste Richard Löwenherz gegen einen Jahreszins von 5.000 englischen Pfund England vom Kaiser zum Lehen nehmen und den Lehenseid leisten. Am 4.2.1194 kam der englische König frei und konnte nach England zurückkehren.

Damit war die heimische antikaiserliche Allianz der außenpolitischen Unterstützung beraubt und brach zusammen. Auch mit dem Welfenhaus unter Herzog Heinrich von Braunschweig, dem Sohn Heinrichs des Löwen, söhnte sich Kaiser Heinrich zu Tilleda am Kyffhäuser im März 1194 aus und beendete die

Fehde, die seit der Weigerung Heinrichs des Löwen schwelte, Kaiser Friedrich Barbarossa bei seinem Italienfeldzug gegen das unbotmäßige Mailand zu unterstützen.

Erneuter Feldzug nach Sizilien und Übernahme des Königreiches der Normannen

Nunmehr hatte Heinrich VI. durch die Lösegeldübergabe von Richard Löwenherz die finanziellen Mittel für seinen zweiten Sizilienfeldzug, zu dem er von Burg Trifels aus aufbrach. In Palermo ereignete sich ein zweiter Glücksfall für den Staufer: Dort war König Tankred am 20.2.1194 gestorben, ebenso sein ältester Sohn Roger. So konnte Kaiser Heinrich VI. in einem raschen Siegeszug durch Italien, dank der Unterstützung durch Reichstruchsess Markward von Annweiler, Palermo erobern. Am 20.11.1194 hielt er dort seinen feierlichen Einzug, nachdem Königin Sibylle, die Gemahlin des verstorbenen Tankred, die Krone und den Normannenschatz ausgeliefert hatte. Am Weihnachtstag 1194 wurde Kaiser Hein-rich VI. zum König von Sizilien im Dom zu Palermo gekrönt. Nach der Aufdeckung einer Verschwörung schaffte der Kaiser den Normannenschatz auf Burg Trifels. Soweit zur Vorgeschichte des Staufers und die Verbindung mit Sizilien.

Auf einem Reichstag zu Bari im März 1195 ordnete Kaiser Heinrich VI. die Regentschaft und die Ver-waltung des Königreiches Sizilien neu. Seine Gemahlin Konstanze wurde zur Regentin eingesetzt und als Stadthalter neben ihr Konrad von Urslingen als Angehöriger eines schwäbischen Geschlechts, den bereits Barbarossa 1177 zum Herzog von Spoleto ernannte. Die Machtstellung im Königreich Sizilien wurde mithilfe der deutschen Ministerialen gefestigt. Reichstruchsess Markward von Annweiler wurde zum Markgrafen von Ancona und zum Herzog der Romagna erhoben. Ihm vertraute der Kaiser auch die Erziehung des jungen Sohnes Friedrich an. Reichsministeriale wurden mit wichtigen Verwaltungs-ämtern betraut und auf den Gütern des normannischen Adels eingesetzt.

Erneuerung des Imperium Romanum

Heinrich VI. wollte auch die Oberhoheit des Imperium Romanum gegenüber anderen Staaten in Euro-pa durchsetzen. Nachdem England unter König Richard Löwenherz ein Lehen des Hl. Römischen Rei-ches wurde, versuchte er auch Frankreich in eine Abhängigkeit vom Reich zu bringen. Auch Spanien geriet in den Fokus des mächtigen Staufers: Er ermunterte 1195 die Handelsmetropole Genua, das Köngreich Aragon zu erobern. Auf Tunis und Tripolis, die der Normanne Roger II. unterworfen hatte, machte er Ansprüche geltend. Kalif Al Mansur aus der Dynastie der Almoraviden erkannte die Oberho-heit des Kaisers an und zahlte Tribut.

Wichtig war ihm auch, das Verhältnis zum Kaiserreich Byzanz: Irene, Tochter Kaiser Isaak Angelos, war mit König Tankreds Sohn Roger verlobt. Nun verlobte Kaiser Heinrich VI. sie mit seinem Bruder Philipp. Somit erwarb der Staufer Erbansprüche auf Byzanz.

Als der byzantinische Kaiser von seinem Rivalen Alexios abgesetzt, geblendet und vertrieben wurde, trat Kaiser Heinrich VI. als Wahrer der Rechte Irenes und seines Bruders Philipp auf und wollte im März 1195 einen Kreuzzug gegen Byzanz unternehmen, um damit zu einer Verständigung mit Papst Coeles-

tin III. zu gelangen. Zu diesem Zweck reiste Kaiser Heinrich VI. an den Rhein und hielt im Dezember 1195 in Worms einen Reichstag ab. Zahlreiche Fürsten des Reiches folgten seiner Bitte zu dem geplan-ten Kreuzzug Ende Dezember 1196. Sein Ansinnen, seinen erst einjährigen Sohn Friedrich zum deut-schen König zu wählen, scheiterte zunächst jedoch am Widerstand der Fürsten.

Der Erbreichsplan Heinrich VI. und die Wahl seines Sohnes Friedrich zum deutschen König

Daraufhin unterbreitete der Kaiser auf einem Hoftag Ende Februar 1196 den Fürsten einen sogenann-ten „Erbreichsplan“, der für alle Zeiten die Verbindung des Hl. Römischen Reiches mit dem Königreich Sizilien sicherstellen sollte. Das deutsche Königtum sollte durch ein „Reichserbgesetz“ erblich werden. Im Gegenzug bot der Kaiser den weltlichen Fürsten die „Erblichkeit ihrer Territorien als Reichslehen“ in männlicher oder weiblicher Erbfolge an. Der Kaiser wollte eine „Erblichkeit“ des Königtums und damit eine Verstetigung der Reichspolitik erzielen. In einem weiteren Reichstag zu Würzburg im April 1196 konnte er endlich die Zustimmung der Fürsten gewinnen. Eine Gruppe niederrheinischer und westfäli-scher Fürsten unter Führung des Erzbischofs von Köln war jedoch nicht bereit, für die Annahme des Reichserbplanes zu stimmen. Der Kaiser betrachtete jedoch den Plan als mehrheitlich angenommen und zog erneut nach Italien, um die neu aufgeflammten Kämpfe zwischen den Städten zu beenden. Bis September 1196 war er bemüht, die Streitigkeiten beizulegen und begann im November 1196 Ver-handlungen mit dem Papst in Rom, um ihn zur Zustimmung zum Erbplan, zur Taufe und Krönung sei-nes Sohnes Friedrich zum römischen König zu gewinnen.

Der Papst lehnte jedoch ab und verlangte die päpstliche Lehenshoheit für Sizilien und die Leistung des Lehenseides vom Kaiser. Der Kaiser lehnte dies ab und unterbreitete das Angebot an die Kurie, eine immerwährende finanzielle Sicherstellung des Papstes und der Geistlichen der römischen Kurie zu gewährleisten. Dafür sollte die Kurie auf alle strittigen Besitztümer außerhalb des Kirchenstaates ver-zichten. Papst Coelestin III. lehnte jedoch diesen Vorschlag und den Erbreichsplan des Kaisers ab. Er fürchtete, wie alle Päpste nach ihm, die Umklammerung des Kirchenstaates durch die Stauferdynastie im Norden und Süden auf ewige Zeiten. Vor allem hätten die Päpste jegliche Einflussnahme auf die Thronfolge im Hl. Römischen Reich verloren, ein Prinzip, an dem sie seit dem Canossagang Kaiser Hein-richs IV. stets festgehalten hatten. Diese Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Kurie sollte noch die Nachfolger Heinrich VI. plagen bis zu Kaiser Karl IV., der mit der „Goldenen Bulle“ vom 10.1.1356 per Reichsgesetz die Königswahl und die Kurfürstenrechte ohne Papsteinfluss regelte, das bis zum Ende des Hl. Römischen Reiches 1803 Gültigkeit besaß.

Kaiser Heinrich VI. entschloss sich, wegen der Ablehnung der Kurie das Erbreichsplan-Projekt zurückzu-ziehen und entband die Fürsten von ihrer auf dem Würzburger Reichstag gegebenen Zusage. Dafür erhielt er von den Fürsten die Zustimmung für die Wahl seines zweijährigen Sohnes Friedrich im De-zember 1196 zum deutschen König.

Die Wahl seines Sohnes Friedrich zum deutschen König war auch Voraussetzung für die Durchführung des geplanten Kreuzzuges. Kaiser Heinrichs Bruder Philipp heiratete zu Pfingsten 1197 zu Augsburg die

byzantinische Kaisertochter Irene. Kaiser Alexios III. von Byzanz wurde daraufhin von kaiserlichen Ge-sandten gezwungen, sich mit einem jährlichen Tribut von 16 Talenten Frieden zu erkaufen. Reichs-marschall Heinrich von Kalden und Bischof Konrad von Hildesheim übernahmen die Führung des Kreuzzuges, der von dem zur See fahrenden Staaten wie Genua und Pisa sowie Venedig unterstützt wurde.

Die ersten Schiffe waren mit Mannschaften und Pferden bereits mit den ersten Kreuzfahrtschiffen in See gestochen, als der Kaiser im Alter von nur 32 Jahren am 28.9.1197 in Messina der Malaria erlag. Im Dom zu Palermo fand er neben dem Normannenkönig Roger II. seine letzte Ruhestätte. Im Angesicht des Todes bevollmächtigte er seinen treuen Weggefährten Markward von Annweiler mit den weiteren Verhandlungen mit der Kurie und verfügte, dass seine Gattin Konstanze und sein Sohn Friedrich dem Papst für das Königreich Sizilien wie die früheren normannischen Könige huldigen sollten. Um für Friedrich die Nachfolge im Kaisertum zu sichern, sollte man dem Papst die besetzten Teile des Kirchen-staates zurückgeben. Markward, den der Kaiser als Regenten für den minderjährigen Friedrich einsetz-te, sollte für die von ihm verwalteten Gebiete von Ravenna und Ancorna dem Papst den Lehenseid ablegen. Der sterbende Kaiser hoffte, durch dieses Entgegenkommen die Verbindung des Römischen Reiches mit Sizilien für seinen Nachfolger retten zu können.

Zwischenresümee

Ohne Zweifel konnte Kaiser Heinrich VI. die Verbindung des Hl. Römischen Reiches mit Oberitalien festigen und mit dem sizilianischen Erbe erweitern. Gleichzeitig baute er in Schwaben und im Elsass die Macht der Staufer-Dynastie im Reich aus. Der Konflikt zwischen römischem Kaisertum und den Päps-ten verstärkte sich jedoch unter seiner Herrschaft, die auch von glücklichen Momenten in der Erbfolge der Normannen begünstigt wurde. Leider blieben auch seinem Nachfolger die heftiger werdenden Konflikte mit der Kurie nicht erspart. Immerhin hat Heinrich der VI. die Widerstände im Reich mit star-ker Hand gemeistert und eine glückliche Hand mit seiner Außenpolitik im damaligen Europa bewiesen.

Der Staufer Friedrich II.

Die Darstellung der dynastischen Verbindungen und die Gestaltung des „Imperium Romanum“ sollten zum Verständnis der weiteren Herrschaft des Staufers Friedrich II. beitragen, um die Bedeutung des damaligen vom Reichtum geprägten Königreiches Sizilien für das Reich und den Mittelmeerraum zu verstehen. Denn Sizilien war bereits vor der normannischen Herrschaft unter dem Einfluss der saraze-nischen Kalifen von hoher Kultur und Blüte geprägt, erst recht unter der ständigen Begegnung und dem Austausch mit Byzanz als Stützpunkt für die Kreuzfahrten ins Heilige Land im Konflikt mit den Kalifen.

Nach dem plötzlichen Tod Kaiser Heinrichs übernahm seine über vierzigjährige Witwe Konstanze von Sizilien und Tochter des Normannenkönigs Roger II. für den zweijährigen Friedrich die Regierung. Nördlich der Alpen setzte der Kampf um die Nachfolge ein. Heinrichs jüngerer Bruder Philipp von Schwaben, der Onkel des jungen Friedrichs, wollte Römischer König werden, obenso der Welfe Otto, drittgeborener Sohn des Herzogs Heinrich des Löwen.

Er war als englischer Thronfolger im Gespräch, wurde dann aber Graf von Poitou und Herzog von Aqui-tanien in Südwestfrankreich zwischen Loire und Pyrenäen. Er diente Richard Löwenherz als sein Lieb-lingsneffe und Heerführer in Kriegen gegen den französischen König. Gegen Philipp von Schwaben wurde der Welfe Otto im Jahr 1198 zum römisch-deutschen König gewählt. Er war der erste ausländi-sche Kandidat auf dem römisch-deutschen Königsthron. Im gleichen Jahr wurde in Rom Innozenz III. zum Papst gewählt. Ebenfalls 1198 starb Kaiserin Konstanze. Sie setzte in ihrem Testament den neuen Papst als Vormund des jungen Friedrich ein.

Nunmehr bekämpften sie die beiden Könige Philipp und Otto zehn Jahre lang im Streben nach alleini-ger Regierungsmacht. Dann wurde überraschend Philipp 1208 in Bamberg von einem Attentäter aus verletzter Ehre ermordet. So konnte der Welfe Otto IV. das staufische Erbe in Deutschland und auch in Italien anstreben. Papst Innozenz III. wollte jedoch selbst die Herrschaft über das Römische Reich nörd-lich und südlich der Alpen und bekämpfte daher den Welfen Otto. So forderte er die Kurfürsten zur Wahl eines neuen Königs auf. Von der Mehrheit der Kurfürsten wurden dann im Jahr 1211 der beinahe vergessene junge Staufer Friedrich von Sizilien zum römischen König gewählt. Zum König von Sizilien wurde er bereits am 17.5.1198 im Dom zu Palermo gekrönt. Leider erbte er damit auch die von seinem Vater begonnene Auseinandersetzung mit den Päpsten, die seinerzeit weltlich orientiert waren und eine Umklammerung ihres Kirchenstaates durch die Stauferdynastie verhindern wollten.

Die Erziehung des jungen Staufers

Von dieser vom Glück begleiteten Wahl des jungen Friedrich hatte dieser nach dem Tod seiner Mutter Konstanze als Vollwaise eine turbulente Kindheit. Friedrichs Ziehmutter, die Herzogin von Spoleto, war mit Konrad von Urslingen verheiratet, der bereits als getreuer Gefolgsmann von Kaiser Friedrich I. Bar-barossa zum Herzog von Spoleto erhoben wurde. Er gehörte auch zu den engsten Anhängern Kaiser Heinrich VI., Sohn Barbarossas und Vater des jungen Friedrich. Konrad von Urslingen stieg sogar zum bevollmächtigten Stellvertreter der Regentin Konstanze in Sizilien auf. Das Herzogpaar residierte in der Stadt Foligno, unweit von Assisi, wo der junge Friedrich auch getauft wurde. Die Herzogin hatte selbst auch eigene Kinder, zwei wenig ältere Jungen, sowie die mit Friedrich gleichaltrige Adelheid, eine „Sandkastenliebe“ für Friedrich. Mit seinen Spielgefährten wuchs Friedrich mit umbrischem und schwäbischem Dialekt auf. Mit drei Jahren wurde er an den Hof in Palermo gebracht, wo er das Alt-französisch der Normannen und die Vulgärsprache der Sizilianer lernte. Zudem wurde in Palermo grie-chisch und arabisch infolge des griechischen und sarazenischen Bevölkerungsanteils gesprochen. So lernte der junge Friedrich auch diese Sprachen neben Latein, das zur Ausbildung für damalige Herr-scher gehörte.

Als Erzieher diente dem jungen Friedrich Wilhelm Francisius, neben dem pfälzischstämmigen Truppen-führer Markward von Annweiler. Der junge Friedrich wurde mehr und mehr „zum Spielball zwischen den noch von seiner Mutter Konstanze eingesetzten Trägern von Hofämtern wie den normannischen Baronen, den deutschen Herrschaftsträgern, die im Gefolge Kaiser Heinrich VI. nach Sizilien gekommen waren, und den päpstlichen Legaten.“ (Rader, Olaf: Friedrich II. 2019, S. 65)

Nach Markward war Friedrich auch Wilhelm Capparone unterstellt, ebenfalls Heerführer aus dem Ge-folge Kaiser Heinrichs VI. Schließlich geriet der junge König in die Obhut Walter von Pagliara bis zu sei-ner Mündigkeit zu Weihnachten 1208 im Alter von 14 Jahren. Damit hatte auch die Regentschaft des Papstes geendet. Alle Erzieher hatten zuvor als Dienstmannen im Gefolge Kaiser Heinrich VI. nördlich der Alpen Ministerialenfunktionen. Mit des Kaisers Landnahmen im Süden waren sie jedoch „kome-tenhaft“ aufgestiegen (Rader, Olaf, a.a.o.).

Persönlichkeit des jungen Monarchen Friedrich und die Reise nach Norden in die staufischen Erblande und zu den Kaiserpfalzen

Aus zahllosen Briefen dieser „Ministerialen“ an Friedrichs Vormund Papst Innozenz III. geht hervor, dass der junge Staufer eine ritterliche Ausbildung und Geschick in der Handhabung der Waffen erhielt sowie das Kämpfen und die Kriegsführung erlernte.

Denn stets waren römische Könige und Kaiser im Mittelalter zu allererst Heerführer in zahlreichen Feldzügen. Zur Erziehung gehörten auch der Umgang mit schnellen Pferden, Lesen, Schreiben und Schachspielen in der Ritterkultur des Abendlandes um 1200.

Die Natur verlieh ihm eine widerstandsfähige Statur mit muskulösen Gliedmaßen und mittlerer Größe. Er verfügte über königliche Würde und Ausstrahlung und eine wache Spannkraft des Geistes und Wil-lens. Sein Antlitz war von anmutender Schönheit und von strahlender Heiterkeit geprägt (Kantorowitz, Ernst: Kaiser Friedrich II, 1927, S. 46).

Zwar war Friedrich mit 14 Jahren mündig, jedoch noch nicht volljährig und handlungsfähig als junger Herrscher. Bei seinen ersten Amtshandlungen bewies er jedoch den Willen zu einer eigenständigen Politik.

· Er entließ seinen Kanzler Walter von Pagliara, der sich seit einiger Zeit am Krongut bereichert hat-te.

· Der Welfe Otto IV. hatte bei seinem Zug durch Italien im Oktober 1211 vor, von Kalabrien nach Sizilien überzusetzen. Da ihn der Papst exkommunizierte, kündigte ein Teil der deutschen Fürsten bereits im September 1211 die Gefolgschaft auf dem Hoftag zu Nürnberg und erhoben Friedrich zum „alium imperatorem“. Diese Nachricht erreichte Otto IV. vor dem Übersetzen nach Sizilien und er eilte zurück nach Norden.

· Friedrich heiratete auf Empfehlung von Papst Innozenz III. Konstanze, eine Tochter König Peters II. von Aragon, die 10 Jahre älter und bereits verwitwet war. Sie wurde im August 1209 im Dom zu

Palermo mit Friedrich getraut und brachte als Mitgift 500 berittene Krieger als gut ausgebildete Streitmacht mit, die leider kurz nach ihrer Ankunft in Palermo von einer Epidemie hinweggerafft wurde. Konstanze war eine gute Partie, da ihre Erziehung im kulturellen Umfeld des Hofes von Aragon erfolgte, eines der am höchsten entwickelten Hofhaltung, verbunden mit einer „am besten ausziselierten Hofkultur in ganz Europa“ (Rader, Olaf B., S. 234). Sie schenkte ihrem Gemahl den späteren Thronfolger Heinrich VII.

· Der Staufer Friedrich II. entschloss sich im März 1212 gegen den Rat Konstanzes und seiner Hofmi-nisterialen nach Norden zu ziehen, um den Welfen Otto IV. zu stellen, das staufische Erbe dort und in Sizilien zu sichern. Vor seinem Weggang ließ er seinen kaum einjährigen Sohn Heinrich zum Kö-nig von Sizilien krönen und übergab die Regentschaft seiner Gemahlin Konstanze. Vier Jahre sollte es bis zu seiner Rückkehr dauern.

· Mit auf dem Schiff war in seiner Begleitung Bernard von Castagna, Erzbischof von Palermo. Neben Petrus de Vinea und Hermann von Salza, dem Oberhaupt des Deutschen Ordens, gehörte er seit 1210 zu den engsten Beratern König Friedrich II. Zunächst wurde in Rom Station gemacht. Dort leistete er seinem ehemaligen Vormund Papst Innozenz III. den Lehenseid. Danach ging es per Seeweg weiter nach Genua. Von dort brach der junge König zu Pferd weiter nach Norden durch die Lombardei auf. Beinahe hätten ihn die Mailänder, die auf der Seite des Welfen Otto IV. standen, gefangen genommen. Doch der junge Herrscher entwischte im heftigen Kampf auf einem ungesat-telten Pferd, durchquerte den Fluss Lambro und wurde am anderen Ufer von den mit dem Staufer befreundeten Cremonesern empfangen. Aus diesem Ereignis entstand Friedrichs tiefe Abneigung gegen die Mailänder, weil diese ihn gefangen nehmen wollten.

· Schließlich erreichte Friedrich auf dem Weg nach Norden Mantua, Verona und Trient. Er wurde dort mit seinem Gefolge überall herzlich begrüßt. Über den Vintschgau, das Engadin erreichte der Zug Chur, St. Gallen und schließlich Konstanz am Bodensee, wo ihn Bischof Konrad II. willkommen hieß. Er wurde eskortiert von den Bischöfen von Trient und Chur und Ulrich von Sax, dem Abt von St. Gallen, samt deren Gefolge. Sein Gegner, Otto IV. bezog in Überlingen auf der anderen Seite des Bodensees mit seinem Heer ein Lager und lauerte Friedrich auf, der jedoch einige Stunden zu-vor bereits Konstanz erreichte. Otto IV. hatte nach seiner Rückkehr aus Italien einen großen Teil der deutschen Fürsten wieder hinter sich gebracht und war dem Sizilianer von Norden her entge-gengezogen.

· Auf dem weiteren Zug zur staufischen Lieblings-Kaiserpfalz Hagenau im Elsass strömte dem jungen König der Stauferanhang aus Schwaben und am Oberrhein zu. „Der Zauber seiner Jungend und der Glanz seines Namens“ bewirkte, dass er die Herzen der Massen eroberte. Von Hagenau aus vergab der junge Staufer Privilegien an die rasch wachsende Zahl seiner Anhänger, unter anderem auch an den Wittelsbacher Herzog Ludwig den Kehlheimer, der Parteigänger des jungen Königs aus Sizilien geworden war. Er wurde mit der hochbegehrten Pfalzgrafschaft bei Rhein belehnt und durfte von nun an den Löwen im Wappen führen. Die Wittelsbacher blieben mit unterschiedlichen Zweigen bis 1918 im Besitz der pfälzischen Territorien.

· Durch den raschen Zugriff auf die staufischen Erblande im Südwesten konnte sich der König aus Sizilien eine feste Stellung im Reich nördlich der Alpen zurückgewinnen. Ein starkes Symbol von

ihm war die Überführung der Gebeine seines Onkels Philipp vom Bamberger Dom fünf Jahre nach seiner Ermordung in den Dom zu Speyer. Diese Überführung war durchaus politische Absicht. Sie dienste der Bewusstseinsbildung einer breiten Öffentlichkeit nördlich der Alpen mit der Botschaft: Friedrich von Sizilien nunmehr Staufer und Enkel seines damals bereits berühmten Großvaters Friedrich Barbarossa. Denn der Dom zu Speyer hatte im Römischen Reich im Hochmittelalter als Grablege seit Kaiser Konrad II. (1014-1039) und den folgenden Salierkaisern Heinrich III., Heinrich IV. und Heinrich V. eine hohe Bedeutung als „Nekropolis Germaniae“. Friedrich als Staufer sah sein Geschlecht in der Nachfolge der bedeutenden Salierkaiser. Bewusst ließ er den Sarkopharg seines Onkels Philipp neben den dortigen Gräbern von Philipps Mutter Beatrix und dessen Schwester Ag-nes einsenken. Wie die französischen Könige in Saint Denis vor den Toren von Paris, verfügte nun das Staufergeschlecht über eine Art Pantheon ihrer Dynastie (Rader, Olaf, S. 90). Solche Grable-gungen wirken nämlich weit über den Zeitpunkt des Begräbnisses hinaus, weil Herrschaft stets auch Herkunft und Zukunft benötigt, quasi als Legitimation und Erinnerung auf Dauer bis in unsere Tage. Das spürt man heute noch, wenn man die Gruft der römischen Imperatoren im Dom zu Speyer betritt.

· Der zielstrebige und strategisch handelnde junge Stauferspross brach bald von der Kaiserpfalz Ha-genau Mitte November 1212 nach Toul zu einem Grenzort zwischen dem Reichsgebiet und Frank-reich (Vaucouleurs an der Maas) auf, um den französischen Thronfolger, den späteren König Lud-wig VIII. (1223-1226) zu treffen. Sie schlossen dort ein Freundschaftsbündnis (confoederatio), ver-bunden mit einem teuren Gunstbeweis des regierenden französischen König Philipp in Form eines Schatzes von 20.000 Silbermark.

· Mitte August 1214 überschritten Friedrichs Truppen die Mosel in Richtung Norden mit dem Ziel, die den Welfen Otto IV. unterstützenden Territorialherrn zu unterwerfen, vor allem die Herzöge Heinrich von Brabant und Heinrich von Limburg. Beide versprachen Treue und stellten ihre Söhne und Führungspersonen als Geiseln. Weiter wollte Friedrich nach Aachen, um den Thron Karls des Großen zur Königskrönung zu besteigen, den sein Großvater Barbarossa zum Heiligen erheben ließ. Dieser Tradition hatten sich auch die Könige vor ihm verpflichtet. Der Einzug in Aachen gelang erst nach einem erneuten Feldzug am 24.07.1215, als die Stadtführung von der Stauferfraktion über-nommen worden war. Ein Tag nach seinem Einzug wurde er am 25. Juli 1215 zum „rex Romano-rum“ nach hochsymbolischem Ritual vom päpstlichen Legaten zum König gekrönt. Als Enkel Fried-rich Barbarossas wollte er ferner mit einer erneuten Schreinlegung der Gebeine Karls des Großen, die vor den Aachenern hergestellten metallvergoldeten Platten samt den Bildnissen der in Aachen gekrönten Könige einschließlich seines eigenen Portraits, höchst persönlich mit dem Hammer auf den Eichensarg festnageln und so seine Legitimation unter die Tradition Karl des Großen stellen. Dieses Ritual erfolgte exakt am ersten Jahrestag der Schlacht von Bouvines. Nach dem Ende der Szene schwörte der gekrönte römische König einen Kreuzzug ins Heilige Land und nach Jerusalem durchzuführen.

· Das staufisch-kapetingische Bündnis („Goldbulle“ Friedrichs vom 19. XI. 1212) und die 20.000 Sil-bermark waren Friedrich sehr nützlich: Er konnte mit dem Geld käufliche Reichsfürsten dem Kaiser Otto IV. abwerben. Im Dezember 1212 ließ sich Friedrich in Frankfurt von den Reichsfürsten wählen und in Mainz zum König krönen (vgl. Gebhardt, Bruno: Handbuch der deutschen Geschichte, 8. Auflg 1965, S. 352 ff.).

· Auf dem Schlachtfeld von Bouvines (östlich von Lille) begegneten sich am 27. Juli 1214 beide geg-nerischen Heere: Das staufisch-kapetingische Bündnis gegen das englisch-welfische Bündnis (Otto IV. und König Johann Ohneland von England). Nach langem harten Kampf siegte König Philipp von Frankreich mit seinem kleineren Heer auf ungünstigem Gelände über Otto IV. Der Kaiser musste fliehen und verbarg sich in Köln. Seine Unterstützer, die Grafen von Flandern wurden gefangen ge-nommen.

· Als nächsten Schritt strebte Friedrich die Kaiserkrönung in Rom ganz im Geiste des Römischen Rei-ches als Enkel Friedrich Barbarossas an. Zu diesem Zweck vereinbarte er in der Kaiserpfalz zu Eger ein Treffen mit dem päpstlichen Legaten Petro Sasso. Er gelobte in der gemeinsam verfassten „Goldbulle von Eger“ auf das Herzogtum Spoleto oder die Mark Ancona zugunsten des Kirchen-staates zu verzichten. Er ließ auch beurkunden, seinem Sohn Heinrich das Königreich Sizilien zu übergeben und selbst auf die sizilische Königswürde zu verzichten. Er wollte damit die Furcht der Kurie vor der Einheit des sizilischen Reiches mit dem Kaiserreich zerstreuen.

· In Wirklichkeit hatte er seinen Sohn Heinrich und seine Gemahlin Konstanze samt Gefolge mit sechs Galeeren von Sizilien nach Genua und von dort zu Pferd Anfang Dezember 1216 nach Nürn-berg auf die Kaiserburg bringen lassen. Nach vierjähriger Trennung sah er seinen fünfjährigen Sohn und seine Gemahlin wieder.

· Sohn Heinrich wurde zum Herzog von Schwaben und danach als „Rektor Burgundae“ zum Stellver-treter des Herzogtums Burgund ernannt.

Schließlich gelang es Friedrich, seinen Sohn Heinrich Ende April 1220 auf den Hoftag in Frank-furt/M. zum römisch-deutschen König wählen zu lassen.

Urkunde „Confoerderatio cum princibus ecclesiasticis“ (Förderalisierung der Mitte Europas).

Wiederum hatte König Friedrich großes Glück: Es gab in Rom einen Papstwechsel. Auf Innozenz III. folgte Honorius III. Savelli (1216-1227). Dem neuen Papst machte Friedrich in einem Schreiben deut-lich, dass er sich bei den Fürsten im Norden der Alpen abmelden wollte. Ein heftiger Streit zwischen dem Landgrafen von Thüringen und dem Erzbischof von Mainz habe den Fürsten jedoch schlagartig gezeigt, dass es im Norden eines ständig präsenten Königs bedürfe, wenn er persönlich nicht anwe-send sein konnte. So hätten die Fürsten selbst die Königswahl Heinrichs initiiert.

In Wirklichkeit hatte König Friedrich vor der Wahl seines Sohnes Heinrich mit den Fürsten Auseinan-dersetzungen, die nahezu erpresserisch waren: Sie wollten Vergünstigungen, bevor sie der Wahl seines Sohnes zustimmten. So musste König Friedrich erhebliche Zugeständnisse machen und auf ehemalige Königsrechte verzichten.

In der berühmten Urkunde vom 26. April 1220, der „Confoerderatio cum princibus ecclesiasticis“ wur-den eigene Münz- und Zollrechte den Fürsten zuerkannt. Dies führte zur erheblichen Stärkung der geistlichen Landesherrschaft, vor allem der geistlichen Fürsten in Mainz, Köln, Metz und Speyer, aber zur Schwächung der Königsmacht. In der „Goldene Bulle“ von 1356, also 136 Jahre später, wurde die-

ses und weitere Rechte gegenüber den Kurfürsten nochmals ausdrücklich von Kaiser Karl IV. bestätigt. Die starke Stellung der Territorialfürsten sollte all die Jahrhunderte danach bis zur heutigen Förderal-struktur Deutschlands im republikanischen Zeitalter Wirkungsmacht behalten.

Zum Vormund für den erst fünfjährigen gewählten König Heinrich wurden Engelbert, Erzbischof von Köln und Herzog Ludwig I. von Bayern vor dem Abzug König Friedrichs nach Rom ernannt. Bischof Kon-rad von Metz und Speyer beförderte er zum Generallegaten für Italien und beauftragte ihn mit den Vorbereitungen zur Kaiserkrönung in Rom. In der Summe der von Friedrich II. zur richtigen Zeit in An-griff genommenen Weichenstellungen nach seinem Aufbruch von Palermo in das Gebiet des Römi-schen Reiches nördlich der Alpen, kann man von einem großen Erfolg zur Stabilisierung seiner staufi-schen Macht im Norden sprechen.

Kaiserkrönung in Rom

Die milde Herbstsonne schien auf die prachtvollen wie kostbaren Gewändern und glänzenden Ge-schmeide der Teilnehmer des Kaiserkrönungs-Festzuges vor dem Portal der Petersbasilika am 22.11.1220, also vor 800 Jahren, dem Tag der heiligen Caecilia. Es war der letzte Sonntag vor dem 1. Advent. König Friedrich stieg vom Pferd und begrüßte demütig den auf ihn wartenden Papst inmitten seiner Kardinäle.

Die damalige fünfschiffige Basilika aus der Zeit Kaiser Konstantin des Großen wurde im 16. Jh. Kom-plett abgerissen und bis ins 17. Jh. durch den heutigen noch existierenden Neubau ersetzt. Papst Ho-norius III. Savelli krönte in der Basilika den jungen König zum Kaiser des Römischen Reiches, nachdem dieser die Trennung von „regnum“ und „imperium“ zugesichert hatte. Honorius III. gab sich mit der Zusicherung zufrieden. Stand doch der versprochene Kreuzzug ganz oben auf seiner Wunschliste (Ra-der, Olaf, a.a.O. S. 117).

Zielstrebig hatte Friedrich II. mit der Kaiserkrönung und nach langem Aufenthalt in den Kaiserpfalzen nördlich der Alpen seine Macht gefestigt und konnte nach Sizilien in sein geerbtes Königreich zurück-kehren. Erst fünfzehn Jahre später, im Frühling 1235, kehrte er wieder in den Norden des Imperium Romanum zurück, um anlässlich des Reichstages von Worms mit den Fürsten über seinen 20-jährigen Sohn König Heinrich Gericht zu halten. Der Sohn führte nach seiner Mündigkeit als deutscher König nach der Regentschaft des Kölner Erzbischofs Engelbert, der ihn im Beisein zahlreicher Fürsten am 8. Mai 1222 in Aachen zum römischen König krönte, zunächst das Reich nördlich der Alpen im Sinne sei-nes Vaters. Er vermählte sich in Nürnberg mit der Tochter Herzog Leopolds VI. von Österreich, der die Regentschaft im Reich anstrebte. Dieser geriet jedoch in Konflikt mit dem jungen König Heinrich, der zur Selbständigkeit drängte, ebenso vertrug er sich nicht mit Herzog Ludwig I. von Bayern, der statt Leopold Reichsgubernator wurde. Schließlich ließ Herzog Ludwig Kaiser Friedrich II. in der Auseinan-dersetzung mit dem neuen Papst Gregor IX., der auf Honorius III. folgte, im Stich: Er wechselte in das päpstliche Lager über. Der junge König Heinrich reagierte energisch. Er unternahm im Sommer 1229 einen Kriegszug gegen Ludwig, ließ die Besitzungen des Herzogs niederbrennen und zwang ihn zur Unterwerfung. Er hatte sich als guter Vollstrecker der Macht seines kaiserlichen Vaters in Deutschland erwiesen. Der nunmehr 18-jährige König war lebensfroh und kunstbegeistert wie sein Vater. Er war in seiner Gefolgschaft pfälzischer und schwäbischer Reichsministerialen aufgewachsen. Er sah in ihnen

bessere Berater und Helfer des Königtums als in den Territorialherrn, den eigennützigen Fürsten. Auch die Handelsstädte und deren aufstrebenden Bürger begann er gegen die bischöflichen Stadtherren zu fördern, zumal diese zum Papst hielten wie z. B. in Straßburg (Gebhard, Bruno, a.a.O., S. 363). Hierin geriet er mehr und mehr im Gegensatz zu seinem Vater der an den geistlichen und weltlichen Territo-rialfürsten festhalten wollte. So kam es zum totalen Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn, als König Heinrich auf dem Hoftag im Februar 1234 in Frankfurt „unrechte Ketzerverfolgung statt gerechtem Gericht in einem Landfrieden“ untersagte (Gebhardt, Bruno, S. 365).

Die „Ketzerverfolgung“ hatte Papst Gregor IX. als Gegner der Staufer ins Leben gerufen. Zum päpstli-chen Inquisitor in Deutschland bestellte Papst Gregor Konrad von Marburg, der bis zu ihrem Tode Beichtvater der frommen Landgräfin Elisabeth war (1231). Er stürzte sich blindlings in die neue Aufga-be, Ketzer aufzuspüren und verbrennen zu lassen. Die Distanzierung von König Heinrich gegenüber dem Treiben der Kurie brachte Kaiser und Papst gegen ihn auf. Als Kaiser Friedrich im Juli 1235 zu Worms mit den Fürsten über den eigenen Sohn zu Gericht saß, bot König Heinrich durch Vermittlung Hermann von Salza seine Unterwerfung an. Seine Unterstützer wurden vom Kaiser begnadigt, er selbst entthront und nach Apulien gebracht und auf verschiedenen Burgen jahrelang inhaftiert, bis er aus Verzweiflung 1243 Selbstmord beging (Gebhardt, Bruno, a.a.O., S. 366).

Friedrich II. und sein Wirken in Sizilien und in der Lombardei

Nach der Schilderung des Engagements des großen Staufers nördlich der Alpen noch ein Blick auf die Gestaltung seiner Herrschaft im Königreich Sizilien, das sich nicht nur auf die Insel, sondern von Kalab-rien, Apulien über Foggia bis an die Grenze des Kirchenstaates nördlich von Neapel erstreckte.

Zur Sicherung seiner Herrschaft nach dem Aufenthalt nördlich der Alpen und nach der Kaiserkrönung 1220 in Rom überzog er sein Königreich Sizilien durch den Bau von einem dichten Netzwerk von rd. 300 Kastellen. Noch heute existieren über 150 Burgen oder Burgruinen in der Region Apuliens. Beson-ders hervorhebenswert ist sein Regierungspalast in Lucera, eine riesige quadratische, 30m hohe Anlage inmitten der dortigen damaligen Sarazenenkolonie mit 16 gleich hohen Räumen über zwei Stockwerke oder das aus acht Türmen bestehende Castel del Monte.

Friedrich II. ließ auch Küsten und Häfen durch den Ausbau von Seekastellen schützen wie etwa Trani, Bari, Brindisi oder Otranto auf der Ostseite, Neapel oder Gaeta auf der Westseite des Stiefels. Dieses System von Burgen war Teil der militärischen Struktur von stehendem Heer, Flotte und Festungen im Königreich.

Übrigens hatten die Kastelle verblüffende Ähnlichkeiten mit den Burgen des Deutschen Ordens in Ost-preußen und im Baltikum. Schließlich war Hermann von Salza ein enger Vertrauter Friedrichs II. und weilte vielfach in Sizilien und Apulien.

Durch den Bau einer eigenen Flotte wurde Sizilien zur Seemacht, auch Kontrolleur des Seehandels. Es verschaffte sich ab 1231 Zolleinnahmen in den privilegierten Umschlaghäfen Neapel, Brindisi, Nicotera und Messina, die beträchtliche Steuer- und Zolleinnahmen einbrachten, und Friedrich II. den Burgen-bau im großen Stil ermöglichten. Die zahlreichen Burgen erleichterten ihm das Regieren auf Reisen, wie es für die Imperatoren seit Karl dem Großen üblich war.

In Foggia baute er eine Regierungsresidenz als bevorzugten Aufenthaltsort. Somit verlor Palermo die Rolle als Zentrum der Macht. Foggia war für drei Jahrzehnte der Mittelpunkt der staufischen Herr-schaft im Königreich Sizilien.

Der Palast von Foggia war bereits 1225 fertiggestellt. Er war ungemein prächtig: Die Innenräume sollen mit kostbarem Marmor mit zahlreichen Sälen ausgestattet gewesen sein. Die Gärten zierten Statuen und Wasserspiele, Marmorlöwen und duftende Lavendelhecken. So schilderte den Palast Richard Lö-wenherz, der sich 1241 hier von den Kreuzzugsstrapazen erholte. Die Beschreibung des britischen Kö-nigs fanden sich in der Chronik des Mattheus Paris, der vieles über das Leben des Staufers berichtete. Auch die Schwester Richards, Isabella Plantagenet, die dritte Ehefrau des Kaisers, starb 1241 im Palast von Foggia. Der prächtige Bau („Palazzo di Federico Imperator“) fand sich noch 1702 in einer Ansicht von Foggia in einer Publikation von Giovanni Battista Pacichelli (1641-1702). Kurz darauf zerstörte ein Erdbeben den Palast, lediglich ein Portal mit Inschrift ist heute noch im Stadtmuseum von Foggia zu besichtigen. Weitere kleinere Regierungssitze befanden sich in Capua und Melfi.

Friedrich als Administrator und Gesetzgeber: Gesetzgebung von Melfi 1231

Besonders hervorhebenswert aus der Regierungszeit des Staufers ist die damals in Europa modernste Verwaltung samt ordentlicher Gerichtsbarkeit. Der Kaiser orientierte sich hierbei an den römischen Imperatoren Theodorius II. (408-450) und Justinian I. (527-565), die beide bedeutende Gesetzessamm-lungen initiierten und umsetzten. Bereits Kaiser Friedrich Barbarossa erließ auf dem Hoftag von Ron-caglia im Jahr 1158 in Nachahmung eines Gesetzes von Kaiser Justinian die „lex omnis“ mit der Maß-gabe der Verankerung jeglicher Gerichtsbarkeit im kaiserlichen Amt. Sein Enkel Friedrich II. inszenierte sich in Anlehnung zum Rechtssetzer in Form der umfassenden Gesetzgebung von Melfi, die 1231 ver-abschiedet wurde. Es handelt sich um die erste große Rechtskodifikation seit dem „Corpus iuris civilis“ des Kaisers Justinian I. Somit war Friedrich II. der Begründer des sizilianischen Rechts. Es blieb bis in die napoleonische Ära Anfang des 19. Jh. In Sizilien und Unteritalien geltendes Recht.

Die Konstitutionen von Melfi bestanden aus drei Büchern mit 219 Einzelgesetzen. Sie bezogen sich auf den König und die in seinem Namen handelnden Beamten (Rader, Olaf, a.a.O., S. 157). Die Bestim-mungen des Gesetzeswerkes von Melfi umfassten im Wesentlichen den Ablauf der Zivil- und Strafpro-zesse, Ladung, Prozessfristen, Beweismittel und Berufungsverfahren. Zur obersten Berufungsinstanz bestimmte Friedrich II. das Hofgericht mit staatlichem Gerichtsmonopol und mit alleinigem Recht zur Strafverfolgung durch die königliche Justiz. Wegweisend waren beispielsweise auch die Bestimmungen über Ärzteschaft und Apotheken.

Die Gesetze verboten etwa einen Zusammenschluss von beiden. Angehende Ärzte mussten in Palermo studiert und dort eine Prüfung absolviert haben. Das Gesetzeswerk verbot auch im Buch I. Kap. 9 die Fehde: „Ein Graf, Baron, Ritter oder irgendein anderer, der offen eine Fehde im Königreich beginnt, soll unter Einziehung all seiner Güter zum Tode verurteilt werden.“

Die Verwaltung wurde im Wesentlichen in Form von Urkunden geleitet. Bekannt sind etwa 2700 Ur-kunden aus der Regierungszeit des Kaisers. Friedrichs Urkunden sind gegenwärtig in 850 Archiven über Europa verteilt. Die systematische Sammlung aller auffindbaren Urkundentexte des Kaisers wurde in zwölf Bänden Mitte des 19.Jh. von dem französischen Historiker Jean Louis Alphonse Huillard-Bréholles (1817-1871) veröffentlicht (Rader, Olaf, a.a.O., S. 161).

Die Herstellung der Urkunden erfolgte in der königlichen Kanzlei. Mitunter lieh sich der Kaiser nördlich der Alpen geübte Schreiber aus den Kanzleien der dortigen Reichsfürsten aus. Auch die sonstigen amt-lichen Verlautbarungen Friedrichs II. erfolgten in gut organisierten Schreibbüros. Hier wurden Texte, die den kaiserlichen Willen zum Ausdruck brachten, stets in lateinischer Sprache verfasst. Für die nörd-lichen Gebiete wurden besonders prachtvolle Urkunden auf Pergament hergestellt, im Königreich Sizi-lien dagegen schlichtere. Im Kanzleiamt wurden auch die Finanzdienstleistungen durch die „Kämme-rer“ erledigt. Berühmte Kanzleichefs waren Petrus de Vinea und Thaddaeus de Suessa. Es gab auch eine Geschäftsordnung in Form der „Kanzleiordnung“, die den Tagesablauf der Behörde regelte. Ver-siegelt wurden die Urkunden mit Wachssiegel. Sie enthielten das Bildnis des thronenden Kaisers, mit dem Schwert in der rechten und dem Reichsapfel in der linken Hand. In diesem Bildnis kam die Stel-lung des universal verstandenen Kaisertums und die Verantwortung für das „Heilige Römische Reich“ zum Ausdruck und damit die Verantwortung des Kaisers für die gesamte Christenheit.

Der Kreuzzug Friedrichs II. 1227 (5. Kreuzzug)

Das 1215 Aachen anlässlich seiner Königskrönung und 1220 in Rom bei der Kaiserkrönung gegebene Versprechen, einen Kreuzzug ins Heilige Land und nach Jerusalem zu organisieren, konnte Friedrich II. nicht so rasch umsetzen wie geplant. Gelegenheit dazu ergab sich im Jahr 1219, als auf Drängen Inno-zenz III. und seines Nachfolgers Honorius III. sich Kreuzzügler in Portugal mit dem Ziel Kairo in Lissabon sammelten. Nach langer Belagerung der befestigten Hafenstadt Damiette im Nildelta erfolgte die Er-stürmung. Sultan Al-Kamil wäre beinahe zur Übergabe Jerusalems an das christliche Heer bereit gewe-sen, wenn dieses nicht auch noch auf die Stadt Kairo zum Angriff übergegangen wäre. Die Streitkräfte reichten dazu jedoch nicht aus. Deshalb schickte Kaiser Friedrich Schiffe und Truppen, war aber nicht persönlich mit von der Partie. Doch der Sultan ließ die Dämme des aufgestauten Nils öffnen und das gesamte Heer war im Nildelta gefangen. Erst als dem Sultan Damiette zurückgegeben und für acht Jahre Waffenruhe vom Kreuzfahrerheer zugesichert wurde, konnte es erfolglos abziehen.

Papst Honorius III. gab dem Kaiser die Schuld am Scheitern. Immer wieder verlängerte er dem Kaiser den geschworenen Kreuzzugstermin. Schließlich verpflichtete sich Friedrich im Juli 1225 in St. Germano feierlich bei Strafe des Kirchenbanns, spätestens im August 1227 nach Jerusalem aufzubrechen. Der Kaiser nahm sich die verwitwete Erbin des Königreiches Jerusalem, noch im gleichen Jahr 1225 zur Frau und beanspruchte die Königskrone von Jerusalem. Vor dem Aufbruch zum 5. Kreuzzug ins Heilige Land wollte der Kaiser jedoch in der Lombardei die Reichsgewalt über die renitenten Städte wieder-herstellen.

Zu Ostern 1226 berief er die Stadtoberhäupter und die Reichsfürsten nach Cremona zur Vorbereitung des Kreuzzuges. Diese schlossen sich jedoch zur „Lombardischen Liga“ gegen die Reichshoheit zusam-men. Verona sperrte sogar auch noch dem unter Führung König Heinrichs anrückenden Heer aus den Regionen nördlich der Alpen den Weiterweg nach Italien. Der geplante Reichstag scheiterte, die lom-bardischen Städte wurden geächtet und ihre Stadtoberhäupter in den Kirchenbann gesetzt. Papst Honorius III. vermittelte eine Verständigung, um den Kreuzzug nicht für immer zu gefährden. Die vom Kaiser begnadigten Städte mussten für den geplanten Kreuzzug 400 Ritter stellen.

Im August 1227 versammelte sich wider Erwarten in Brindisi ein beachtliches Kreuzfahrerheer (ca. 60.000 Mann), größtenteils mit Teilnehmern aus dem Reich nördlich der Alpen. Trotz schwerer Seu-chen (Malaria, Cholera) stachen Ritter, Landsknechte und Pferde mit der sizilianischen Flotte in See. Doch als Landgraf Ludwig IV. von Thüringen, der Gatte Elisabeths, der Seuche erlag, musste der Kaiser umkehren. Er war selbst an Cholera erkrankt und musste in den Bädern Pozzuoli Heilung suchen. In-zwischen starb auch Papst Honorius III. Sein Nachfolger Papst Gregor IX. war weniger nachsichtig, ließ die Krankheit als Entschuldigung nicht gelten und erklärte sofort den Kaiser für gebannt. Seine heftig sich steigernden Attacken ließen erkennen, dass er den aufstrebenden Kaiser und dessen Machtwillen fürchtete.

Dieser ließ sich nicht einschüchtern, obwohl der Papst die Lombardeistädte gefährlich gegen ihn auf-wiegelte sowie nördlich der Alpen durch seine Legaten die Absetzung des Kaisers und die Neuwahl eines Nachfolgers betrieb.

Trotz des Banns brach der Kaiser Ende Juni 1228 auf und konnte am 17. März 1229 in Jerusalem ein-ziehen. Er krönte sich in der Grabeskirche zu Jerusalem zum König von Jerusalem, ohne Klerus und ohne Gottesdienst. Zuvor hatte er die heiligen Stätten in Bethlehem und Nazareth besucht.

Er konnte aufgrund seiner Arabisch-Kenntnisse mit Sultan Al-Kamil ohne Kampf einen ehrenhaften Frieden abschließen: Die heiligen Stätten in Jerusalem, Nazareth und Bethlehem wurden auf zehn Jah-re außer dem Tempelberg mit der Omarmoschee den Christen überlassen. Nach dem Friedensab-schluss kehrte Kaiser Friedrich II. nach Sizilien zurück. Am 10. Juni 1229 landete er mit einer schnellen Galeere in Brindisi. In Apulien und Sizilien waren zuvor päpstliche Truppen eingedrungen und die fran-ziskanischen Helfer des Papstes hatten während der Abwesenheit des Monarchen Aufstände gegen ihn geschürt, bis sie vom Kaiser aus dem Land gewiesen wurden. Nach seiner Rückkehr warf er alle Wider-stände rasch und schonungslos nieder (Gebhardt, Bruno; a.a.O., S. 361). Er vertrieb die päpstlichen Truppen bis an die Grenze zum Kirchenstaat und wollte den Papst zu einer Verständigung bringen, um damit seine Lösung vom Bann zu erreichen. Gregor IX. konnte sich trotz seines Misstrauens gegenüber dem Staufer nicht entziehen und sandte einen Legaten zu Verhandlungen, die sich über acht Monate hinzogen. Es war das große Verdienst des Hochmeisters Hermann von Salza, durch seine Vermittlung Kaiser und Papst zu versöhnen. Er hatte nämlich das Vertrauen beider.

Der Hochmeister war auch mit dem Kaiser auf dessen Kreuzzug nach Jerusalem dabei und konnte dem Papst nur Positives über das Verhalten Friedrichs berichten. Endlich im Juli 1230 wurde in Ceprano der Vertrag zwischen Kaiser und Papst geschlossen und der Kreuzzugserfolg des Kaisers vom Papst aner-kannt. Denn zuvor hatte er den Kreuzzug gehörig verunglimpft. In San Germano auf sizilischem Boden wurde im Gegenzug der Kaiser verpflichtet, auf alle Ansprüche im Kirchenstaat zu verzichten (Provin-zen Ancona und Spoleto) und die besetzten Provinzen zu räumen, in Sizilien freie Bischofswahlen so-wie Steuer- und Gerichtsfreiheit des Klerus zu gewähren. Die vermittelnden Reichsfürsten sollten dafür bürgen, dass der Kaiser den geschlossenen Frieden nicht bräche. Ansonsten würde er erneut gebannt.

Kaiser Friedrich unterwarf sich mit diesem Frieden vom San Germano dem Papst. Dennoch festigte sich sein Ansehen im Königreich Sizilien und im Römischen Reich. Er stand auf dem Höhepunkt seiner Macht.

Der lombardische Städtebund und die Neuordnung

Nach dem Friedensschluss mit der Kurie wollte der Kaiser auf einem Reichstag in Ravenna (1231) die Neuordnung Norditaliens mit den rebellierenden lombardischen Städten in Angriff nehmen. Diese wollten die Reichshoheit abschütteln. Die Städte weigerten sich, dort zu erscheinen und stellten ein „lombardisches Bundesherr“ auf. Der Papst versuchte beim Kaiser zugunsten der lombardischen Städ-te zu vermitteln. Doch der Kaiser verstand es, Gregor IX. mit überlegener Diplomatie in dem Konflikt auf seine Seite zu ziehen (Gebhardt, Bruno; a.a.O. S. 361). Der Kaiser bot dem Papst die Schiedsrichter-rolle in der lombardischen Streitfrage an und betonte die Interessensgemeinschaft zwischen Papst und Kaisertum.

Denn manche Lombardenstädte, vor allem das große Mailand, waren gefährliche Brutstätten der „Ket-zerei“, wie es die Kurie bezeichnete. Gegen sie organisierte Gregor IX. die Inquisition. Der Inquisition stellte der Kaiser den weltlichen Arm zur Verfügung. Er verschärfte das „Gesetz gegen Ketzer als Staatsfeinde“ auf dem Reichstag in Ravenna. Außerdem unterstützte der Kaiser Papst Gregor in sei-nem Kirchenstaat, wo römische Rebellen in Rom ihren päpstlichen Stadtherrn vertrieben und versuch-ten, sich benachbarte Städte wie Tusculum, Tivoli und Viterbo zu unterwerfen. Dafür erwartete er vom Papst Unterstützung gegen die nach Autonomie strebenden Lombardenstädte. Wieder vermittelte Hermann von Salza eine Annäherung. Nach einer Begegnung mit dem Kaiser in Rieti zu Pfingsten 1234 forderte der Papst die Lombardischen Städte wiederholt auf, sich auch dem Urteil des Kaisers zu un-terstellen. Und den Zuzug deutscher Fürsten und Truppen nach Italien nicht zu behindern. Die lombar-dische Liga jedoch nahm die Ermahnung des Papstes nicht ernst und verbündete sich mit König Hein-rich, der sich als Förderer der Städte gegen seinen Vater empörte und ihn dadurch zum Einschreiten gegen seinen Sohn auf dem Reichstag zu Worms (1235) zwang. Dort saß der Kaiser über ihn zu Gericht. Der Ausgang dieses Konfliktes endete trotz Unterwerfung des Sohnes mit seiner jahrelangen Inhaftie-rung in Sizilien und seinem dortigen Selbstmord.

Die Unterwerfung Mailands und der Beginn des Endkampfes zwischen Kaiser und Papst

Ebenfalls noch 1235 lud der Kaiser im August zum Mainzer Hoftag Fürsten und reichstreue lombardi-sche Städte ein. Dort schwor Friedrich die Teilnehmer zur Heerfahrt gegen die rebellierenden lombar-dischen Städte ein. Doch Papst Gregor IX. spielte trotz der 1230 in Ceprano und San Germano vertrag-lich eingegangenen und der 1234 in Rieti bekräftigten Unterstützung des Kaisers gegen die rebellischen lombardischen Städte ein falsches Spiel: Er ermutigte plötzlich die lombardischen Städte zur Erneue-rung ihres Bundes, erhob Beschwerden gegen die Kirchenpolitik des Kaisers in Sizilien und forderte einen erneuten Kreuzzug.

Der Kaiser wehrte sich, in dem er sich als Förderer eines gelungenen Kreuzzuges mit 10jährigem Schutz des Heiligen Landes und als Bekämpfer der rebellischen Städte darstellte. Er forderte die Könige Euro-pas auf, die Unterwerfung der Staatsfeinde und die Abwehr ungerechtfertigter päpstlicher Einmi-schung als ihre eigene Sache zu sehen und Gesandte zu einem Reichstag nach Piacenza zu schicken, wo

Recht und Frieden für Reich und Kirche hergestellt werden sollte. Vor seinem Aufbruch in die Lombar-dei nahm er an der Heiligsprechung der mit ihm verwandten Landgräfin Elisabeth in Marburg am 1.5.1236 teil. Er stiftete ihr nach der Heiligsprechung eine Krone, die zur prunkvollen Umhüllung des Schädels der Heiligen gefertigt wurde. Dieses Kopfreliquiar der Heiligen Elisabeth befand sich lange Zeit neben dem vergoldeten und mit Edelsteinen versehenen Schrein in der Marburger Elisabethkir-che. Hier wurde das Kopfreliquiar mit der gestifteten Krone Friedrichs II. von vielen Pilgern verehrt, u.a. auch von Kaiser Karl IV. der in Prag residierte. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Kopfreliquiar von den Schweden geraubt. Heute befindet sich das Kopfreliquiar in einem tresorartigen Bunker des schwedischen „Historiska Museet“ in Stockholm (Rader, Olaf, a.a.O. S. 136/137).

Kaiser Friedrich II. wollte damals anlässlich der Heiligsprechung Elisabeth von Thüringen in Marburg „seine Kirchengläubigkeit vor aller Welt“ zeigen (Gebhardt, Bruno; a.a.O. S. 368).

Danach zog Kaiser Friedrich II. über den Brenner und weiter über Verona in die östliche Lombardei, die unterworfen wurde. Trotz einiger Erfolge und Verhandlungen fiel noch keine Entscheidung. Im Som-mer 1237 willigte der Kaiser in einen letzten päpstlichen Ausgleichsversuch in Firenzuola bei Piacenza ein, bei dem die lombardischen Städte zunächst nachgiebig zu sein schienen. Plötzlich sah sich die mächtige Seerepublik Venedig bedroht und brachte die Verhandlungen in Piacenza zum Scheitern.

Der Krieg brach wieder aus: Mantua musste sich dem Kaiser unterwerfen und am 27.11.1237 wurden die Truppen Mailands samt den verbündeten lombardischen Städten bei Cortenuova zwischen Mai-land und Brescia so schwer geschlagen, dass sie unter großen Zugeständnissen zu Friedensverhandlun-gen bereit waren. Friedrich forderte jedoch bedingungslose Kapitulation und Unterwerfung. Er wollte mit den seit seines Großvater Barbarossas Zeiten rebellierenden Städten nicht mehr paktieren. Diese aus heutiger Sicht überzogene Forderung des Kaisers trieb sechs Städte zu äußerstem Widerstand: Mailand, Alessandria, Brescia, Piacenza, Bologna und Faenza. Dieser harte Kern der lombardischen Städte ließ sich auch durch den Siegeszug des Kaisers durch die Lombardei bis Turin nicht beeindru-cken.

Um die „Reste der Empörer zu vernichten“, appellierte Kaiser Friedrich II. an die Solidarität aller Könige in Europa: Er erhielt Truppen-Zuzug nicht nur aus dem Imperium Romanum sondern auch aus England, Frankreich, Spanien, Ungarn und Burgund, ja sogar vom ägyptischen Sultan Al-Kamil und vom Kaiser in Byzanz. Der Kaiser hielt nach der Unterwerfung der Städte bis auf Brescia einen glanzvollen Hoftag in Verona. Danach zog er mit einem stattlichen Heer Ende Juli 1238 vor die Festungsmauern der Stadt Brescia und begann mit der Belagerung. Im Oktober musste sie abgebrochen werden. Die europaweite Kaisermacht scheiterte an den „unüberwindbaren Mauern einer kleinen Stadt“ (Gebhardt, Bruno, a.a.o., S. 369).

Der Misserfolg des mächtigen Staufers vor Brescia ermutigte nunmehr die Feinde des Kaisers, vor al-lem auch Gregor IX. In Rom drehte sich nun die Stimmung: Friedrich hatte bereits zur Kaiserkrönung 1220 der "Hauptstadt des Imperium Romanum“ die Wiederkehr zu alter Größe versprochen und daher nach dem Sieg über Mailand den Römern den Fahnenwagen der Mailänder mit ihren stolzen Standar-ten zum Geschenk gemacht und auf dem Kapitol aufstellen lassen.

Dies erregte den Zorn Gregor IX. Er holte jetzt zum Gegenschlag aus: Es gelang ihm den Widerstand der feindlichen Adelsburgen in Rom zu brechen. Dann organisierte er ein Bündnis zwischen den Seemächten Venedig und Genua, die ihm zur See gegen die Seemacht Sizilien unterstützen sollten. Seine Lega-ten schürten den Widerstand in vom Kaiser unterworfenen Städten der Lombardei. Als Friedrich schließlich seinen Sohn Enzio mit einer Erbin eines Kleinkönigreiches auf Sardinien vermählte und ihn als König von ganz Sardinien sowie als „Generalbevollmächtigten“ des Kaisers über die Lombardei ein-setzte, ließ es Gregor IX., zum offenen Bruch mit dem Kaiser kommen. Denn die Insel Sardinien war Papstlehen, d.h. nur der Papst konnte dort Regenten einsetzen. So verhängte er am Palmsonntag (20.3.1239) zum zweiten Mal über den Kaiser den Bann. Bedauerlicherweise starb am gleichen Tag noch des Kaisers Freund Hochmeister Hermann von Salza, ein unverzichtbarer Vermittler zwischen Kurie und Kaiser. Auch den vermittlungsbereiten Franziskanergeneral Elias von Cartona ließ der Papst bald darauf von seinem Orden absetzen. Der Endkampf zwischen Kaiser und Papst war eröffnet, der erst mit der Vernichtung des gesamten Staufergeschlechtes endete. Der Papst bezichtigte mit maßlo-ser Heftigkeit Friedrich als „Kirchenfeind“, „Freigeist“ und „Ketzer“, ja als „apokalyptisches Untier“.

Der Kaiser verwahrte sich entrüstet gegen die Anschuldigungen und beteuerte in zahlreichen Briefen an die Könige und Fürsten Europas seine Rechtgläubigkeit. Er richtete die Gegenkampagne ausschließ-lich auf die Person Gregor IX., der „seines Amtes unwürdig“ sei, die gottgewollte Eintracht zwischen Reich und Kirche störe und den vom Kaiser erstrebten Frieden im Imperium Romanum nicht wolle.

Er rief zu gemeinsamer Abwehr des päpstlichen Bundes mit den rebellischen Städten auf, die „die Staatsordnung und die Autorität“ gefährden. Er hoffte, unter den Kardinälen Verbündete gegen die päpstliche Autokratie zu finden und wollte sich in einem von ihnen einberufenen Konzil gegen den ungerechten Bann rechtfertigen.

Gregor jedoch berief Ostern 1241 ein Konzil nach Rom, um den Kaiser absetzen zu lassen. Der Kaiser fing jedoch dessen Flotte in Höhe der Insel Monte Cristo bei Elba ab. Über hundert von französischen, spanischen und lombardischen Prälaten, darunter vielen Bischöfe und Äbte sowie zwei Kardinäle ka-men in apulische Kerker. Das Königreich Sizilien ließ aus dem Klerus alle Kaiserfeinde beseitigen und durch gewogene Vertreter ersetzen. Die Franziskaner wurden ausgewiesen, Montecassino und die päpstliche Enklave Benevent besetzt. Friedrich widerrief die Abtretung des Herzogtums Spoleto und der Mark Ancona an den Kirchenstaat und errichtete wie in Sizilien dort ein straff zentralisiertes Beam-tenregiment. Mit Härte wurden Steuern und Truppen aufgebracht, fast ganz Italien zu einem einheitli-chen Gemeinwesen im Ausnahmezustand organisiert. Der Rest des Kirchenstaates drohte erdrückt zu werden.

Tod seines Gegners Gregor IX. und die Nachfolge Innozenz IV.

Selbst in Rom und im Kardinalskollegium wuchs des Kaisers Anhang. Da starb Gregor IX. am 22.8.1241 plötzlich. Die Kaisermacht hatte er durch seine unverbesserliche Vorgehensweise eher noch gestärkt.

Leider nutzte Friedrich II. die nun einsetzende Führerlosigkeit der Kirche nicht aus, sondern wartete passiv ab. Er hoffte von einem Nachfolger vom Kirchenbann gelöst zu werden. Es sollte jedoch andert-halb Jahre dauern, bis in Agnani am 25.6.1243 der Genuese Sinibald Fiesco zum Papst gewählt wurde. Er nannte sich Innozenz IV. mit dem nach langwierigen Verhandlungen Friedrich II. bis auf die Lombar-deifrage zu einer Einigung gelangte. Die Absolution vom Bann wollte der neue Papst jedoch erst nach Räumung des Kirchenstaates durch den Kaiser vollziehen.

Der Kaiser war jedoch zur Unterwerfung der lombardischen Rebellenstädte fest entschlossen, die sich noch immer weigerten, einen päpstlichen Schiedsspruch über die städtischen Reichspflichten im Vo-raus zu akzeptieren. An dieser Frage scheiterte wiederum der bereits beschlossene Friede. Misstrau-isch wurde immerhin weiterverhandelt, während die kaiserlichen Truppen Rom umstellten. Der Papst bereitete heimlich die Flucht vor. Ende Juni 1244 fuhr er mit fünf Kardinälen auf genuesischen Schiffen in seine Vaterstadt Genua, die ihn mit Jubel aufnahm.

Von dort zog er nach Lyon, am Rande des burgundischen Reichsgebietes, was notfalls eine weitere Flucht nach Frankreich möglich machte. In Lyon versammelte Innozenz IV. ein Konzil, auf dem die ro-manischen Länder mit ihrem Klerus stärker vertreten waren. Der Kaiser ließ sich durch den sizilischen Großhofrichter Thaddäus von Suessa vor dem Konzil in Lyon vertreten und bot die Rückgabe des Kir-chenstaates an, ferner Entschuldigung für alle Vergehen und Ankündigung eines neuen Kreuzzuges zur Befreiung Jerusalems, das kurz vorher der Christenheit wieder verloren ging.

Ohne auf das Angebot des Kaisers einzugehen, erhob Innozenz IV. Anklage gegen den Kaiser mit den-selben Argumenten, die sein Vorgänger Gregor IX. verwendete. Der Aufschub des Urteils, den Thaddäus vor dem Konzil beantragte und mit englischer wie französischer Unterstützung erwirkte, reichte nicht mehr aus. Ehe eine kaiserliche Gesandtschaft eintraf, verkündete Innozenz IV. am 17.7.1245 vor dem Konzil in Lyon die Absetzung Kaiser Friedrichs II.

Dieser nahm die Nachricht mit den Worten auf: „Allzu geduldig bin ich bisher Amboss gewesen, jetzt muss ich Hammer sein.“ Sein gesteigerter Kampfeswille richtete sich nicht nur gegen den Papst. Seine mit zahlreichen Briefen an die Könige und Fürsten Europas entfachte Gegenkampagnen enthielten die damals bereits weit verbreitete Forderung nach Reinigung der Kirche zu apostolischer Demut und Ar-mut (Franziskus von Assisi). Er mahnte darin zum gemeinsamen Widerstand gegen „den entarteten staatsgefährlichen, macht- und geldsüchtigen Klerus“ (Gebhardt, Bruno, a.a.O., S. 371). Ludwig IX., von Frankreich war zwar vom Kaiser nicht zu einem Widerspruch gegen den Konzilsbeschluss zu bewegen, bemühte sich jedoch um Vermittlung. Friedrich II. blieb für ihn und andere Könige in Europa nach wie vor der Kaiser. Zu diesem Schicksalsschlag für Friedrich kam noch ein weiterer hinzu: Sein Lieblings-sohn Enzio, der mit seiner Streitmacht die lombardischen Städte im Zaum hielt, geriet in einen Hinter-halt der gegen die kaiserliche Macht rebellierenden Truppen Bolognas und wurde gefangen genom-men. Ihm wurde eine Villa in der Stadt zum ständigen Aufenthalt zugewiesen. Er lebte dort weitge-hend mit der Dichtkunst beschäftigt bis zu seinem Tode 1272.

Spaltung der Lombardei zwischen kaisertreuen und papsttreuen Kommunen

In den lombardischen Städten kam es mehr und mehr zur inneren Spaltung der Stände und Bevölke-rung zwischen „Guelfen“ (päpstlichen Gesinnten) und „Ghibellinen“ (kaiserlichen Gesinnten). So gin-gen dem Kaiser, der Rom vergeblich umworben hatte, immer mehr Städte wie Lucca, Como, Modena und zeitweise auch Ravenna verloren, von Mailand ganz zu schweigen. Es war ein Kampf mit Gegnern, die von außen her alle Machtmittel und Verbindungen der kirchlichen Organisationen wie mit den Predigerorden gegen ihn einsetzten und propagandistisch mobilisierten. Auf dem Weg nach Turin von wo aus er im Frühjahr 1247 weiter nach Lyon zum Konzil wollte, zwang ihn der Abfall der Stadt Parma wieder zur Umkehr. Nach langer Belagerung Parmas wurde seine nahe gelegene Lagerstadt „Vittoria“, die in Holzbauweise die Stadt Parma ersetzen sollte, bei einem überraschenden Ausfall am 18.2.1248 überfallen, sein Heer gesprengt und die Kriegskasse erbeutet. Doch der Kaiser ließ sich nicht entmuti-gen. Einen Angriff päpstlicher Truppen auf sein sizilisches Königreich wurde abgewehrt, die Provinz Romagna wiedergewonnen und ein neuer Zug nach Lyon vorbereitet.

In dieser von ständigen Abwehrkämpfen geprägten Lage ist Friedrich II. am 13.12.1250 mit 56 Jahren einem Malariafieber erlegen. Er wurde in dem von ihm bereits zu Lebzeiten bestellten mit Löwen ge-tragenen Porphyesarkopharg im Dom zu Palermo bestattet, inmitten seiner Eltern und der normani-schen Könige.

Würdigung des Staufers Friedrich II.

Indem Friedrich II. aus alten Reichsrechten Karl des Großen, Otto des Großen und Kaiser Friedrich I. Barbarossa eine neue Staatsmacht schaffen wollte, verstrickte er sich in dem Autonomiestreben der in der Lombardei reichgewordenen Städte und im Kampf gegen vier Päpste, die ihm die weltliche Macht über das Imperium Romanum entreißen wollten. Er hat den Freiheitswillen des aufstrebenden Bürger-tums in den Städten unterschätzt und nicht brechen können, übriges ähnlich wie der spätere Kaiser Maximilian I. in seinem burgundischen Erbe gegen die reichen nach Unabhängigkeit strebenden Han-delsstädte in Flandern.

Hatte Vater Kaiser Heinrich VI. durch die Heirat mit der Erbin der Normannendynastie die Weichen für die Verbindung des Römischen Reiches mit dem kulturell und wirtschaftlich viel weiter entwickelten sizilischen Königreich gestellt, so konnte sein Sohn Friedrich II. dieses Erbe durch Modernisierung von Administration, dem König treu ergebenes stehendes sarazenisches Heer, eine hochmoderne Flotte mit einer Reihe von Handelshäfen weiterentwickeln. Durch seine enormen Sprachenkenntnisse schlug er die Brücke vom Abend- zum Morgenland in der Hochblüte des multi-ethnischen Siziliens in kulturel-ler Vielfalt. Er erhielt von den Sarazenen, die im Königriech eine starke Volksgruppe bereits vor der Normannenherrschaft bildete, viel Einblick in die Baukultur, den Festungs- und Städtebau.

Eine Meisterleistung war der 5. Kreuzzug ohne Blutvergießen mit einem immerhin 10jährigen Abkom-men mit Zugang der Christen nach Jerusalem, Bethlehem und Nazareth. Trotz der Aufgaben im sizili-schen Reich nahm er die Verantwortung und die Pflichterfüllung für das Imperium Romanum ernst und verbrachte in den Kaiserpfalzen etwa in Hagenau, Trifels, Gelnhausen, Nürnberg und Eger samt den wiederholten Reichstagen in Straßburg, Mainz und Worms beinahe genauso viel Zeit wie in Palermo, in Lucera, Melfi oder in Vittoria in der Lombardei. Er delegierte Regierungsaufgaben klug an seine Söhne und zog sie in die Regentschaft mit ein, was ihm bei seinem ältesten Sohn Heinrich nicht immer gelang. Er stellte durch sein Gesetzgebungswerk von Melfi die Weichen für einen damals sehr modernen Staatsaufbau und nördlich der Alpen in Form des Förderalismus, aus dem die Autonomie der Länder mit einhergehendem Wettbewerb bis in die Moderne des 21. Jahrhunderts entstand.

Er widmete sich der Dichtkunst, pflegte Verbindung zu Walter von der Vogelweide, förderte den Deut-schen Orden im Nordosten des Reiches und korrespondierte mit Franz von Assisi. Berühmt ist sein aus dem Arabischen gestaltetes „Falkenbuch“ („De arte venandi cum avibus“).

Mit seiner Regentschaft verbinden sich die Anfänge von Naturwissenschaft und Forschung: Nicht nur die Vogelkunde, ein Werk mit 137 Kapiteln mit arabischen Fachausdrücken, für die er synonyme latei-

nische Worte finden musste. Auch die erste abendländische Veterinärkunde verdankt der Impulsge-bung des Kaisers ihre Verfassung durch Jordanus Ruffus aus Calabrien. Friedrich II. hatte auch die Schriften des Leibarztes von Sultan Saladin, des arabischen Juden Moses Maimonides studiert. Mit großem Erfolg erprobte er die medizinischen Kenntnisse an sich selbst. Man könnte meinen, er war bereits im Mittelalter ein Renaissancefürst bester Güte. Bis zuletzt blieb er geistig und körperlich fit. Er war auf den langen Pferderitten durch sein Imperium und bei den zahlreichen Feldzügen den härtesten Strapazen in Hitze, Kälte im Panzerhemd und auf dem Pferd gewachsen. Er war ein großer Förderer der Künste und umgab sich mit Baumeistern, Hofphilosophen, Künstlern, Astrologen, Mathematikern, die aus den arabischen Akademien die Wegbereiter der modernen Mathematik mit Algebra, Geomet-rie und Stereometrie über Sizilien nach Europa brachten.

Er stiftete eine Dichterschule für italienische Sprache. Die italienische Dichtung und Sprache beginnt mit der Lyrik des staufischen Hofes in Kucera. Es bildete sich dadurch die Volkssprache, das „Volgare“ als italienische Mundart heraus.

Das Ende des staufischen Erbes Friedrich II.

Wenige Wochen nach Friedrich II. Tod kehrte Innozenz IV. von Lyon triumphierend nach Rom zurück. Konrad IV. zog nach seines Vaters Tod nach Sizilien. All seine Bemühungen um Frieden mit der Kurie scheiterten am Vernichtungswillen Innozenz IV., der in England nach einem genehmen Kandidaten für das Königreich Sizilien suchte (Edmund, ein Sohn König Heinrichs III.). Konrad IV. starb bereits 1254. Auch Papst Innozenz verstarb im gleichen Jahr. Die in der Kathedrale von Messina aufgebahrte Leiche Konrad IV. verbrannte beim Brand der Kathedrale infolge eines Blitzeinschlages. Ein Menetekel für das Staufergeschlecht.

Für seinen zweijährigen Sohn Konradin übernahm sein Onkel Manfred, neben Enzio ein weiterer Lieb-lingssohn Kaiser Friedrich II. die Regentschaft. Viele Italiener sahen in König Manfred einen konsequen-ten Nachfolger seines Vaters, der auch im Wesentlichen dessen Politik fortsetzte.

Deshalb wurde er auch von den meisten Adligen im Königreich, den „Baronen“ und auch von den stau-fertreuen Städten in Mittel- und Norditalien als rechtmäßiger Herrscher anerkannt. Er ließ sich 1258 feierlich im Dom zu Palermo zum König von Sizilien krönen und vertrieb bald darauf die Truppen des Papstes aus Sizilien. Er verheiratete seine Tochter mit dem Thronfolger von Aragon. Papst Urban IV. (1261-1264) fühlte sich mehr und mehr von dem energisch vorwärts strebenden Staufer bedroht und verhängte den Kirchenbann über ihn. „Doch er kümmerte sich wenig darum und ging in die Offensive“ (Neuhold, Helmut, „Die Staufer“, Wiesbaden 2014, S. 164).

Manfred besiegte mit seinem Heer am 4.9.1260 die Florentiner und besetzte ganz Tuscien (heute To-scana). Dann zog er mit den Truppen nach Rom, das er jedoch nicht erobern konnte. In seiner Not bat der Papst König Ludwig IX. von Frankreich um Hilfe. Dieser schickte seinen Bruder Karl von Anjou mit einem Heer, um Manfred aus Sizilien und Süditalien zu vertreiben. Um den Krieg gegen Manfred finan-zieren zu können, lieh sich Urban IV. Geld von florentiner und sienesischen Banken und verpfändete sogar den Kirchenschatz. So groß war sein Hass gegen die Stauferherrschaft.

Auf dem Feld bei Benevent kam es am 26.2.1266 zur Schlacht zwischen Manfred und Karl von Anjou. Der Staufer verlor gegen die Übermacht der französischen Streitkräfte. Karl von Anjou eroberte da-

raufhin ganz Süditalien und Sizilien und ließ sich in Palermo krönen. Seine äußerst grausame Herrschaft brachte die Bevölkerung gegen ihn auf. Daher erschienen aus Pisa, Pavia, Verona, Lucera und Palermo Gesandte bei dem jungen Konradin in Hagenau und bewegten ihn zum Kampf gegen die verhasste Herrschaft Karl von Anjou. Als schließlich Konradin nach Italien aufbrach, predigte Papst Clemens IV. (1265-1268) einen Kreuzzug gegen den jungen Staufer. Dieser schaffte es bis Rom, wo er unter großem Jubel von den Römern empfangen wurde. Sogar Heinrich von Kastilien verstärkte Konradins Truppen und schloss sich ihm an.

Von Rom aus zog das Heer Konradins und Heinrich von Kastilien mit ca. 4800 Mann über die Abruzzen Richtung Süden. Karl von Anjou, der die ehemalige Stadt Lucera belagerte, brach die Belagerung ab und zog Konradin entgegen. Bei Tagliazzo kam es am 23. August 1268 zur Schlacht. Dabei ging Karl von Anjou sehr listenreich vor und operierte mit der von den Arabern übernommenen Methode der Scheinflucht, die seine Ritter von den Kreuzzügen her beherrschten: Er versteckte 1000 französische Ritter hinter einem Hügel. Es kam wie von ihm geplant: Die ersten beiden Kämpfe beider Truppenteile Karl von Anjous wurden überwältigt und flohen. Die Ritter Konradins nahmen die Verfolgung auf, wäh-rend Karl von Anjou beim dritten Waffengang mit seinem Reserveheer Konradin angriff.

Er verlor, da zu viele seiner Kontingente auf Fluchtverfolgung weg waren. Die Schlacht wurde sehr erbittert und verlustreich ausgetragen: Etwa 4000 Männer blieben auf dem Schlachtfeld. Konradin und seine Getreuen wurden gefangen und am 29.10.1268 in Neapel auf dem Fischmarkt enthauptet. Damit war der letzte Spross des Staufergeschlechts ausgelöscht. Seine Gebeine sind dort in der Kirche S. Ma-ria del Carmine beigesetzt.

Konradin zu Ehren ließ Kronprinz Maximilian von Bayern von dem berühmten klassizistischen Bildhau-er Bertel Thorwaldsen eine Statue fertigen und 1841 in der Kirche aufstellen. Konradins Mutter Elisa-beth stiftete im Jahre 1272 zum Gedenken an ihren tragisch gestorbenen Sohn das Kloster Stams im Inntal bei Schwaz in Tirol.

Ausblick

Das von dem großen Staufer Friedrich II. gestaltete Imperium Romanum fiel nach der Vernichtung der Staufer durch vier Päpste Gregor IX., Innozenz IV., Urban IV. und Clemens IV. in Agonie und in ein „In-terregnum“. Es zerfiel in unzählige Kleinstaaten, verbunden mit dem Bau zahlreicher Raubritterburgen, von denen aus die Handelstransporte überfallen und Zölle erpresst wurden. Es begann jedoch das Auf-blühen der Handelsstädte und Städtebünde in Italien sowie der Städtebund der Hanse entlang der Küsten an Nord- und Ostsee, verbunden mit ihren eigenen Handels- und Städterechten („Magdeburger Stadtrecht“). Auch die unzähligen Territorialfürsten des Reiches konnten ihre Macht und ihren Einfluss ausbauen.

In Sizilien kam es am 30.3.1282 zur „Sizilianischen Vesper“, ein Volksaufstand gegen die Herrschaft Karl von Anjous, der aus Sizilien fliehen musste. Peter III. von Aragon wurde durch seine Ehe mit König Manfreds Tochter Konstanze sowie durch sein Bündnis mit dem byzantinischen Kaiser Michael Paläo-logus der Erbe der Staufer und König von Sizilien samt Unteritalien. Nördlich der Alpen wurde Rudolf I. von Habsburg 1273 von den Kurfürsten zum König gewählt. Das Geschlecht der Habsburger übernahm hier das Erbe der Staufer und leitete den Beginn einer neuen Blüte des Römischen Reiches ein, auch

mit dem Luxemburger Herrscher Karl IV., der in Prag zu Ende des Mittelalters als Erbe der Premysliden die Kunst der Gotik prägte hin zu dem Habsburger Maximilian I., der die Renaissance im Reich zur Ent-faltung brachte. Friedrich II. galt all seinen Nachfolgern als Vorbild und blieb bis heute das „Staunen der Welt“.

Fazit

Dieser im Hochmittelalter herrschende Staufer Friedrich II. gilt aus heutiger Sicht als Modernisierer des Heiligen Römischen Reiches. Durch Aufbau einer auf Rechtsetzung und Gesetzgebung beruhenden Herrschaft schuf er die Basis für den dezentralen Staatsaufbau, der bis heute in Deutschland Bestand hat. Der Förderalismus hierzulande wurde durch die kulturelle Blüte seiner ganz im Süden des Reiches zentrierten Herrschaft sowie durch die Mitregentschaften seiner Söhne Heinrich, Enzio, Konrad und Manfred geradezu notwendige Gestaltungskraft dieses riesigen Imperiums. Seine Arabischkenntnisse ermöglichten ihm, mit dem Sultan von Kairo einen Religionsfrieden im Heiligen Land zu schließen und dadurch das friedliche Nebeneinander von Christen, Juden und Muslimen in Jerusalem einzuleiten, das mit Unterbrechungen bis heute Bestand gewonnen hat. Der 5. Kreuzzug unter seiner Führung erfolgte ohne Blutvergießen im Gegensatz zu den vorherigen.

Von der sarazenischen Hochkultur profitierte über Sizilien das zurückliegende Mitteleuropa: Nicht nur die Übernahme der modernen Mathematik, die damals weit entwickelte Humanmedizin, die Vogel-kunde, der Städtebau, die Errichtung der ersten Universität in Europa in Neapel noch vor Bologna, die in Europa unbekannten Gewürze, nicht zuletzt der verfeinerte Lebensstil: all diese Errungenschaften hätten ohne den großen Staufer die Höfe von Europas Dynastien nicht so rasch durchdrungen.

Zuletzt soll sein Bemühen zur Trennung von Kirche und Staat hervorgehoben werden: Freilich sind er und seine staufischen Erben daran zerbrochen. Zerbrochen am hartnäckigen Widerstand von vier Päpsten. Die Idee, die Geistlichkeit aus den Steuer- und Zolleinnahmen des Staates zu besolden und die Gesetzgebung über die Religion zu stellen, kam durch ihn in die Welt. Dieses Vermächtnis wirkte noch über die Jahrhunderte nach bis zur französischen Revolution von 1789 und den Konkordatsab-schlüssen in der Weimarer Republik, wie beispielsweise 1924 mit dem Freistaat Bayern und danach mit anderen Bundesländern nach dem 2. Weltkrieg. Zu Recht errang dieser Herrscher „das Staunen der Welt“ zu Lebzeiten, eine Bewunderung, die bis heute zu seinem 770. Todestag nachwirkt.