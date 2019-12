Der Jude Jesus

Laut aktuellem Thüringen-Monitor stimmten 16 Prozent der Befragten der Aussage zu: Menschen jüdischen Glaubens hätten etwas Besonderes an sich und „passen nicht so recht zu uns“. In der vorhergehenden Erhebung waren es neun Prozent. Woher kommt dieses Anwachsen antisemitischer Haltungen? Welche uralten Ressentiments wirken nach? Und welche Rolle spielen dabei die Folgen des jahrhundertelangen christlichen Judenhasses und wie steht die Kirche dazu? Wir sprachen mit dem Bischof des Bistums Erfurt Ulrich Neymeyr, der auch der Kommission für religiöse Beziehungen zum Judentum der Deutschen Bischofskonferenz vorsteht.

Herr Bischof, ab Sonntag feiert die Jüdische Gemeinde Chanukka, zweiµ Tage später ist Heiligabend. Erzählt diese zeitliche Nähe etwas darüber, was Juden und Christen verbindet?

Die Verbindung geht natürlich wesentlich tiefer. Wenn wir die verschiedenen religiösen Inhalte der Feste betrachten, ist es tatsächlich nur ein kalendarischer Zusammenfall. Aber auf der menschlichen Ebene des Miteinanders empfinde ich diesen zeitlichen Zusammenfall als wirklich sehr schön.

Chanukkaleuchter und Adventskranz sind Rituale, die sich auffällig ähneln. Gibt es auch Schnittmengen in den Botschaften der Feste?

Ein Licht in dunkler Zeit, das Hoffnung stiftet - darin liegt eine wichtige Botschaft. Dass Gott eingreift und wir Menschen nicht von allen guten Geistern verlassen sind. Und Juden und Christen hoffen dabei auf denselben Gott.

Als im Herbst in der Erfurter Synagoge die Niederschrift der Tora-Rolle begann, haben auch Sie symbolisch mitgeschrieben. Für einen gläubigen Juden hat das eine tiefe spirituelle Bedeutung. Was haben Sie als Katholik dabei empfunden?

Mich hat das sehr bewegt, zumal ich das zuvor noch nie erlebt hatte. Auch bei uns spielt im Gottesdienst ein Buch eine große Rolle. Für Juden ist es die Tora, für Christen das Evangeliar. Beide enthalten zentrale Texte der Bibel, die Juden wie Christen als Heilige Schrift verstehen, als Gottes Wort im Menschenwort. Darum kommt ihnen bei den Gottesdiensten in der Synagoge bzw. in der Kirche eine besondere rituelle Verehrung zu. Auch das verbindet uns mit den Juden.

Gerade hat die Deutsche Bischofskonferenz eine Textsammlung in die Gemeinden gegeben. Sie sind gewissermaßen ein Update, was sich seit der Konzilserklärung von 1965 in der Haltung der Katholischen Lehre zum Judentum geändert hat. Worin bestand der Kern?

Gott hat mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen und nie gekündigt. Das hatte die Kirche weithin vergessen oder gar verdrängt. Das Konzil hielt dagegen eindeutig fest: Auch wenn die Juden die Botschaft Jesu Christi nicht annehmen, sind sie „nach dem Zeugnis der Apostel immer noch von Gott geliebt“ (Nostra Aetate 4). Papst Johannes Paul II. prägte später den Begriff vom „ungekündigten Bund“. Das wieder zu erkennen und anzuerkennen, war der große Umbruch – mit aller Konsequenz, die sich daraus ergibt.

Welche Konsequenz für die katholische Kirche ist das?

Wir Katholiken mussten und müssen begreifen: Die Juden waren und sind auf ihrem Weg zu Gott, auch ohne Bekenntnis zu Jesus Christus. Die Kirche hat also keinen Grund, sie zu missionieren oder sich um ihren Heilsweg den Kopf zu zerbrechen. Gott hat ihnen ja bereits den Weg zu sich gezeigt und diesen nie in Frage gestellt.

Die Konzilserklärung liegt mehr als 50 Jahre zurück. Warum halten die Bischöfe eine solche Erinnerung daran heute für nötig?

Weil das viele Katholiken nicht wissen. Viele meinen noch heute, dass Gott den Bund mit den Juden gekündigt habe, weil sie in Jesus nicht den Messias erkannt hätten. Die Vorstellung, dass Gott den Bund mit Israel durch einen neuen Bund mit der Kirche ersetzt hat, ist nicht nur ein irriges theologisches Konstrukt. Darin liegen die christlichen Wurzeln des Antisemitismus mit all seinen bitteren Folgen.

Nach den Morden von Halle herrscht große Ratlosigkeit, woher Antisemitismus und Judenhass in der Mitte der Gesellschaft kommen. Welche Rolle kann denn diese religiöse Komponente in unserem weitestgehend säkularisiertem Alltag überhaupt noch spielen?

Sie sitzt tief und wirkt nach. Gerade wir als Kirche müssen uns mit den christlichen Wurzeln des Judenhasses auseinandersetzen. Das war ein Grund, diese Dokumente zu veröffentlichen. Damit auch jedem Katholiken die Position seiner Kirche klar wird: Die Juden waren, sind und bleiben Volk Gottes, von Gott geliebt und anerkannt. – Daran ändert auch nicht, dass sich antijüdische Klischees schon im Neuen Testament finden. Am schlimmsten ist der Vorwurf, alle damaligen Juden seien schuld am Tod Jesu! Als ob sich die im ganzen römischen Reich verstreuten Juden verabredet hätten, Jesus zu töten. Erst recht gibt es keinen Grund, heute lebende Juden für das verantwortlich zu machen, was damals einige religiöse Führer und die nichtjüdische römische Staatsmacht getan haben. – Das muss unters Volk. Denn das wissen Theologen, aber nicht unbedingt jeder Religionslehrer, Pfarrer oder interessierte Katholik, an die sich diese Textsammlung vor allem richtet.

Sie meinen, es ist nicht bei jedem Christen verinnerlicht, dass wir Weihnachten die Geburt eines Juden feiern?

Mehr noch. Wenn man heute manche Katholiken fragten würde, als was Jesus gestorben ist, würde ihnen vieles einfallen, aber nicht unbedingt, dass er als Jude starb. Auch die Apostel hätten es weit von sich gewiesen, keine Juden zu sein. Die Unterscheidbarkeit und Trennung von Judentum und Christentum hat sich erst später und allmählich entwickelt. Leider ist daraus für viele Jahrhunderte eine Unversöhnlichkeit entstanden, für Juden zu oft von tödlicher Konsequenz. Dabei verbindet uns der Glaube an denselben Gott, wir beten dieselben Psalmen und teilen viele Traditionen.

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland Josef Schuster hat im November eine sehr ernüchternde Bestandsaufnahme konstatiert: Vom traditionellen Christentum sei in der Mehrheitsgesellschaft nur noch der Antisemitismus übrig geblieben. Können Sie das teilen?

Ich war bei diesem Podiumsgespräch dabei und habe es so verstanden: Wo das Christentum nicht mehr gelebt, sondern nur noch als Tradition mitgeschleppt wird, ist vieles völlig in Vergessenheit geraten, aber der Antisemitismus bleibt. Und da hat er Recht. Wobei man unterscheidend sagen muss, dass sich der Antisemitismus niemals ausschließlich aus christlichen Wurzeln gespeist hat. Und seit dem 19. Jahrhundert ist es immer stärker völkisches und rassistisches Denken, das die Judenfeindschaft hervorbringt, leider bis heute. Dass sich solche rassistische Ideologie auch mit üblen Relikten vermeintlich christlicher Traditionen vermischen kann, kommt selbst in unserer Gegenwart noch vor.

Sie haben unlängst die Versteigerung der Nazi-Stücke in einem Münchner Auktionshaus als unerträglich kritisiert. Nimmt die Sensibilität gegenüber den Verbrechen des Holocaust ab?

Ja, die Forderung einer „180-Grad-Wende“ in der Erinnerungskultur geht in dieselbe Richtung. Diese Haltung, jetzt müsse es auch einmal gut sein, die nimmt zu. Das finde ich erschütternd. Wer sich nicht erinnern kann – oder will –, wird schnell orientierungslos. Das wissen nicht zuletzt Judentum und Christentum, Religionen, in denen das Erinnern eine große Rolle spielt. Für die Juden ist es vor allem die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, bei uns die an das Leben und Wirken Jesu. Aber wir haben auch viele Erinnerungsmomente an die Geschichte danach. Erinnerung geht es in erster Linie nicht um die Vergangenheit. Wir brauchen das Erinnerte für die Gestaltung der Gegenwart. Das muss auch für den Holocaust gelten.

Ihr Weihnachtswunsch nach einem nicht einfachen Jahr?

Dass wir das freudige Ereignis der Geburt eines Kindes auf unser Miteinander übertragen. Dass wir uns über den anderen freuen, auch wenn er eine andere Religion oder andere Vorstellungen hat. Damit in unserem Miteinander die Achtung voreinander wieder mehr Raum gewinnt und nicht die Verrohung weiter zunimmt. Dass wir wieder anständig miteinander umgehen.

Brauchen wir eine Rückbesinnung auf unsere Werte?

Um die Werte steht es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber manchmal haben wir zuviel Furcht vor jenen, die Werte in Frage stellen: Frieden, Gleichheit der Menschen und Solidarität. Zu entdecken, dass es weitaus mehr Menschen gibt als wir meinen, die diese Werte mit uns teilen, macht uns stark. Und diese Erfahrung hilft auch, dem Populismus entgegenzutreten. Nur weil einer laut brüllt, hat er noch lange nicht Recht. Die Vernunft kommt eher auf leisen Sohlen daher. Es liegt an uns, ihr Gehör zu verschaffen, am besten vereint mit anderen.