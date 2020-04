Die Frage nach dem perfekten Ei

Ostern naht und damit die Frage nach dem perfekten Ei. Um hier nicht halbwissend den Klugscheißer geben zu müssen, konsultierte ich Landwirt Eckart Weirich. Der war in seinem Berufsleben auch schon Eierproduzent und kennt sich aus. Das perfekte Ei sei das eines eher jungen Huhns. Die Hochphase beginnt etwa dann, wenn das Tier neun Monate alt ist und dauert rund ein Jahr an. Die Eierschale ist dann schön fest, was praktisch ist, wenn das Ei ausgeblasen und nachher künstlerisch gestaltet werden soll. Zwischen 55 und 65 Gramm wiegt es. Wer zu Ostern weiße statt braune oder grüne Eier bearbeiten möchte, muss die passende Hühnerrasse haben, damit’s im Nest schööön bunt wird.