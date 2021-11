Direktversicherungsgeschädigte aus allen Teilen der Bundesrepublik wollen am 10. November in Berlin am Rande der Koalitionsverhandlungen ihre Forderung nach Abschaffung der Doppelverbeitragung erneuern. In Thüringen haben Betroffene bereits mehrfach demonstriert – so am Tag vor der Landtagswahl 2019 und am 1. Mai 2021.