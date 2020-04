In Thüringen dürfen seit Freitag nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern wieder öffnen.

Weimar. Das Oberverwaltungsgericht muss sich mit mehreren Eilverfahren beschäftigen. Neben der 800-Quadratmeter-Begrenzung in Geschäften gibt es auch Beschwerden von Privatpersonen.

Galeria Karstadt Kaufhof und Möbelhäuser wenden sich an Gericht

Dem Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar liegen derzeit sechs Eilverfahren wegen der Corona-Beschränkungen zur Entscheidung vor. So wendeten sich die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, die Karstadt Sports GmbH sowie drei Betreiber von Möbelhäusern gegen die 800 Quadratmeter Begrenzung bei der Öffnung von Geschäften, wie Gerichtssprecherin Katharina Hoffmann am Dienstag mitteilte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

