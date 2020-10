Schöngleina: Ein Apfelfest voller Premieren

Schöngleina-Zinna. Selbst ein Tanzverbot kann der hervorragenden Stimmung auf dem Obstgut Triebe in Schöngleina am Samstag nichts anhaben

Im Jahr 1984 hatte der Tanzfilm „Footloose“ mit Kevin Bacon in der Hauptrolle seine Premiere in den Kinos. Der Streifen handelt grob gesagt von einem tanzbegeisterten Teenager aus der Großstadt, der mit seiner Mutter in eine provinzielle Kleinstadt zieht, in der das Tanzen verboten ist. Daraufhin kommt es zu erwartbaren Konflikten zwischen der Jugend und den konservativen Anwohnern, bis am Ende alles gut ausgeht. Nur, was hat das alles mit dem Apfelfest am Wochenende auf dem Obstgut Triebe zu tun?