Erfurt. Die Thüringer Landeselternvertretungen und der Familienverband richten einen Appell an das Land und fordern, Kitas und Schulen unter Aussetzung der Präsenzpflicht wieder zu öffnen.

Eltern in Thüringen fordern offene Schulen und Kindergärten für alle

Die Landeselternvertretungen der Kindergärten und Schulen appellieren gemeinsam mit dem Landesverband kinderreicher Familien Thüringen an die Landesregierung und die Landtagsfraktionen, die Kitas und Schulen unter Aussetzung der Präsenzpflicht wieder zu öffnen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog