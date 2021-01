Erik Lesser: Nicht locker lassen

Will am Schießstand fehlerfrei bleiben: Erik Lesser

Erik Lesser genießt den Winter in all seinen Facetten. Am Mittwoch saß er auf dem Schlitten, vor der Haustür im tief verschneiten Oberhof schaufelte er Schnee und zum Training musste er vor dem Heimweltcup am Grenzadler auch nicht auf das Laufband. „Diesmal konnten wir nicht nur im Stadion trainieren, sondern auch auf Nebenstrecken. Das hatte ich das letzte Mal vor vier Jahren“, sagt der Skijäger vom SV Eintracht Frankenhain, der damals – im Januar 2017 – als Zweiter im Massenstart auch zum letzten Mal in Oberhof auf dem Treppchen stand.

Vielleicht ist jene Begebenheit auch ein gutes Omen für den Start ins neue Jahr, nachdem ihm der Auftakt in die Saison im November mit Rang drei im 20-Kilometer-Rennen von Kontiolahti bereits erstaunlich gut gelungen war. „Ich bin sehr zufrieden und will diesen Schwung jetzt wieder aufnehmen“, sagt der 32-Jährige.

Lesser, der damit die Qualifikationsnorm für die WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar) schon erfüllt hat, formuliert für den Auftakt in Oberhof ein klares Vorhaben: „In den Sprintwettbewerben bin ich beim Schießen nie fehlerfrei geblieben. Das zu schaffen, wäre unter anderem ein Ziel.“

Die Anfeuerungen von oft mehr als 20.000 enthusiastischen Biathlon-Anhängern werden diesmal jedoch fehlen. Auch in Oberhof starten die Skijäger angesichts der Corona-Krise vor einer Geisterkulisse. „Die Fans waren in den letzten Jahren manchmal eine Bürde, manchmal eine Freude“, sagt Lesser: „Wenn man auf der Welle des Erfolges mitschwimmen kann, ist es natürlich super. Wenn man eher nicht so gut drauf ist, schämt man sich aber auch.“

Die Organisatoren hoffen derweil auf einen gelungenen Testlauf für die WM 2023. Während durch das traumhafte Winterwetter die Präparierung der Loipen so entspannt wie schon lange nicht mehr verlaufen ist, stehen über allem die strengen Corona-Restriktionen. Am Tag vor dem Weltcup-Auftakt wurden die ersten vier positiven Fälle aus dem Verkehr gezogen.

Dennoch sind alle gerüstet. Mit dem Sprintrennen der Frauen wird der Doppel-Weltcup von Oberhof heute um 11.30 Uhr eingeläutet. Franziska Preuß, momentan im Weltcup auf Rang acht als beste deutsche Skijägerin eingestuft und in diesem Winter als Dritte bereits auf dem Treppchen gelandet, peilt wieder das Podest an: „Jetzt heißt es, nicht locker lassen.“

Auch Erik Lesser bleibt fokussiert – trotz des Heimspiels vor der Haustür. „Egal, ob ich in Übersee oder Oberhof laufe. Ich gebe immer Vollgas“, sagt Lesser, der auch mit der Geisterkulisse kein Problem haben wird. „Schöner ist alles mit Fans. Aber so ist es für jeden Biathleten die gleiche Strecke.“ Dass der Weltcup nun wieder in Oberhof gastiert, genießt er dennoch, aus ganz pragmatischen Gründen. Er kann von zu Hause zum Wettkampf fahren und braucht keine Tasche zu packen.

Freitag, 8. Januar, 11.30 Uhr: Sprint Frauen. 14.15 Uhr: Sprint Männer, live im ZDF und auf Eurosport