Fast 180 Seiten voll mit Apoldaer Geschichte(n)

Seit Wochen wurde sie heiß ersehnt, nun ist sie endlich da: die 2019er-Jahresschrift in der Reihe „Apoldaer Heimat“. Erneut wurden durch die Autoren ehrenamtlich zahlreiche interessante Felder der Lokalgeschichte beackert. Ihre teils erstaunlichen Erkenntnisse flossen in 20 überaus lesenswerte Beiträge ein. Die Broschüre zur Natur und Heimatgeschichte, die vom Apoldaer Geschichtsverein unter Führung von Michael Schönfeld herausgegeben wird, wurde nun im „Der Buchladen“ vorgestellt, wobei reges Interesse an dem nunmehr auf rund 180 Seiten angewachsenen Werk herrschte, das es für 13,38 Euro im „Der Buchladen“ ebenso zu kaufen gibt wie in der Touristinformation.

Dass die ehrenamtlich tätigen Heimatforscher teils wieder originelle Nischen gesucht haben, zeigen mehre Beispiele. So das des Philatelisten Lothar Weißleder, der sich unter anderem mit der Historie der Postbriefkästen in Apolda befasste. Zunächst seien die aus Holz gewesen, später kamen die gusseisernen Varianten auf. Wie der Heimatfreund aus den Quellen erfuhr, wurde die ersten Briefkasten in Apolda um 1864 in Dienst genommen. Dass sie insbesondere zur Kaiserzeit dank Farbigkeit und Verzierungen kleine Kunstwerke darstellten, lässt sich dank der zahlreichen Abbildungen gut nachvollziehen. Die Historie verfolgte Weißleder bis in die Neuzeit hinein. Auch die einstigen Standorte sind übersichtlich angeordnet und mit historischen Fotografien belegt. Aber lesen sie die Details selbst nach in der „Apoldaer Heimat“.

Gleiches empfiehlt sich auch bei Andreas Scholz. Er machte die unterirdischen Bachläufe Apoldas zum Thema und stieg dafür zu Recherchezwecken vis-à-vis des Heidenbergs in die Kanalisation hinab. Vorrangig dreht es sich bei seinen Erkenntnissen um den Herressener Bach und den Schötener Bach – deren Entstehung und ihre Verbindungen. Aber auch den Faulbornbach thematisiert er. Scholz nimmt Querschnitte und Verläufe unter die Lupe, bietet Zeichnungen und Fotos. So eines zur Überbauung des Herressener Baches im Jahre 1903. Zu erfahren ist im Beitrag auch, dass die Überbauung des Herressener Baches in Teilabschnitten von 1896 bis 1903 erfolgte.

Thematisch in die einstige „Kriegersche Badeanstalt“ (vormals Schillerstraße 6) steigt Antje Pohle ein. Eigens für die um 1913/14 in Betrieb genommene Anstalt, für die mit Lichtbädern, Schaumbädern, Höhensonne, Elektrisieren und Spezialmassagen geworben wurde, ließ der Zigarrenmacher Otto Krieger im Hof einen Brunnen bohren. Eine Warmwasseraufbereitungsanlage wurde ebenfalls installiert. Dass Kriegers mit ihrem Geschäft damals voll im Trend lagen, bestätigten Antje Pohl die gesichteten historischen Quellen.

Mit dem Apoldaer Familienzweig der Schenken – neben den Vitzthumen im Mittelalter hierzulande eine der bedeutsamsten – beschäftigt sich Michael Schönfeld und die Christianisierung Thüringens mit Blick auf Apolda ist Michael Müllers Spezialgebiet.

Ein interessantes Thema pickten sich auch die Gymnasiastinnen Larissa, Olga, Angelina und Janet heraus. Das Quartett kümmerte sich im Rahmen einer Seminarfacharbeit um das Kleingartenwesen in Apolda und beleuchtet verschiedene Facetten. Etliche weitere Themen stehen im neuen Heft.