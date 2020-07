Freibad-Öffnungszeiten in Apolda ändern sich etwas

Die Apoldaer Beteiligungsgesellschaft (ABG) passt die Öffnungszeiten im Freibad etwas an. In einer aktuellen Mitteilung heißt es dazu: Es habe sich in den letzten Wochen der Freibadsaison 2020 gezeigt, dass ab den Sommerferien eine Öffnungszeit am Wochenende von 9 bis 19 Uhr statt bisher 10 bis 20 Uhr sinnvoller sei. Je nach Wetterlage könne die Öffnungszeit auch ausgeweitet werden. Etwa an besonders schönen Tagen.