Friede, Freude, Glühweinstände auf Thüringens Weihnachtsmärkten

Auf Thüringens Weihnachtsmärkten geht es friedlich zu. Auf dem in Erfurt zum Beispiel, mit zwei Millionen Besuchern einer der größten überhaupt, „wurden bisher gerade einmal sieben Straftaten bei der Polizei angezeigt und registriert“, teilte die Landespolizeidirektion (LPD) unserer Zeitung mit. Landesweit bewege sich die „Zahl der Anzeigen im Zusammenhang mit Weihnachtsmärkten im unteren zweistelligen Bereich“. Schwerpunkte seien Körperverletzungen und Diebstähle.

Am brutalsten ging es bisher in Schmölln, Saalfeld und Nordhausen zu. Als kurz vor Mitternacht am ersten Adventswochenende ein 25-Jähriger die Straßenbahn am Nordhäuser Weihnachtsmarkt verließ, griffen zwei Fremde ohne Vorwarnung an. Mit Gesichtsverletzungen kam der Mann ins Krankenhaus. Diese Täter sind ebenso flüchtig wie der Prügler von Saalfeld. Der hatte Anfang Dezember einen 18-Jährigen mit zwei kräftigen Faustschlägen ins Gesicht schwer verletzt.

Auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt ging am zweiten Adventswochenende ein 23-Jähriger gezielt auf Passanten los. Als er ein Mädchen schlug und Männer dazwischengingen, zog der Täter einen pistolenähnlichen Gegenstand und rannte davon. Polizisten stellten wenig später eine völlig durchnässte, frierende Person fest, die angab, auf der Flucht in den Fluss Sprotte gesprungen zu sein. Da ein offener Haftbefehl gegen den 23-Jährigen vorlag, landete er vor dem Haftrichter.

„Auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt sind die Beamten vor allem Anlaufstelle für Besucher, die den Weg zum Bahnhof oder zur Toilette suchen“, sagt Julia Neumann, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Erfurt. Oder sie helfen, Vermisste zu finden. Die mobile Containerwache rechts am Rande des Domplatzes – die einzige auf einem Weihnachtsmarkt in Thüringen – sowie die Uniformierten, die sich im Getümmel bewegen, vermittelten ein Gefühl von Sicherheit, sagt Sprecherin Neumann. „Manche sagen zu den Kollegen: Gut, dass ihr da seid.“

Auf den Weihnachtsmärkten in Gera stahlen Diebe Glühwein, Bargeld und ein Tablett. In Nordhausen ließen sie sechs LED-Scheinwerfer im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen, in Suhl ein Portemonnaie, in Gotha sechs Kartons mit Likör. In Erfurt waren Blumen verschenkende Betrüger mit falschen Spendenlisten für eine Suppenküche unterwegs.

Die hellen Blöcke, die wie Legosteine für Riesen vor dem Mark in Erfurt liegen, mahnen, dass auch auf einem Weihnachtsmarkt in Deutschland der Schrecken jederzeit leibhaftig werden kann. Heute vor drei Jahren, am 19. Dezember 2016, steuerte der Islamist Anis Amri einen kurz zuvor geraubten Sattelschlepper in die fröhliche Menge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Zwölf Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt.

An der theoretischen Gefahr hat sich seither offenbar wenig geändert. „Die allgemeine Sicherheitslage in Deutschland und Europa ist nach wie vor unverändert“, bewertet die LPD die Lage. „Weihnachtsmärkte begründen aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens, der meist zentralen Lage und offener Zugangsmöglichkeiten eine besondere Gefährdungsrelevanz.“

Hinweise auf eine konkrete Gefährdung liegen hingegen nicht vor. Nach Einschätzung der Polizei besteht kein Grund, Thüringer Weihnachtsmärkte momentan zu meiden.