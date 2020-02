Fußgängerüberweg An der Goethebrücke wird geprüft

Ob insbesondere ältere Fußgänger und Kinder in Apolda Straßen überall sicher überqueren können, diese Frage wird an konkreten Fällen regelmäßig thematisiert.

So berichtete unsere Zeitung im September 2019 über die Bitte einer Bürgerin, die Stadtverwaltung möge doch prüfen, ob im an der Kreuzung Buttstädter Straße, Paul-Schneider-Straße und Am Weimarer Berg eine Querungshilfe für Fußgänger eingerichtet werden kann. Dass das wegen der komplexen Verkehrssituation und ohne Veränderung der Gesamtsituation nicht möglich sein wird, war damals Tenor. Unter anderem wurde auch angeführt, dass die Buttstädter Straße für eine Querungshilfe zu breit sei.

Offenbar besser geeignet scheint die Straße An der Goethebrücke für solch eine Querungshilfe zu sein. Im Stadtrat verwies Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) nämlich darauf, dass die Straßenbreite An der Goethebrücke-Hanfstraße mit acht Meter ausreichend sei. Ein baulicher Eingriff sei dort theoretisch also möglich.

Vorangegangen waren dem jüngst diverse Fragen von Stadträtin Gudrun Kittel (Stadtratsfraktion Rot-Rot-Grün) zum „sehr schlechten Zustand“ des Fußweges am Netto-Markt An der Goethebrücke stadteinwärts insbesondere ab Gabelung Niederroßlaer Straße. Bis auf einen schmalen Streifen nahe der Fahrbahn sei der Weg dort „sehr uneben und holprig“, so Gudrun Kittel. Eben deshalb sei dieser Abschnitt für Menschen, die eher schlecht zu Fuß seien oder auch für Kinderwagen „sehr problematisch“.

Obendrein verwies die Kommunalpolitikerin darauf, dass eine Überquerung der Straße An der Goethebrücke hinüber zur Niederroßlaer Straße nicht ungefährlich sei. So gebe es auf der gegenüberliegenden Seite bloß einen Trampelpfad, um ins Wohngebiet Apolda Nord zu gelangen.

Eisenbrand versicherte, dass bei der Unterhaltung auch Reparaturen an den Gehwegen erfolgen. Der genannte sei zwar nicht schön, aber dennoch verkehrssicher.

Hinsichtlich der Frage nach einem Fußgängerüberweg meinte er, dass der Gesetzgeber das mit erheblichen Auflagen verknüpft. So sei ein bestimmtes Aufkommen an Fahrzeugen und Fußgängern erforderlich. Im Fall von Niederroßlaer Straße und An der Goethebrücke habe es schon mehrfach Erörterungen gegeben, ohne Ergebnis. Die Errichtung einer Querungshilfe sei aber im Bereich An der Goethebrücke-Hanfstraße denkbar. Allerdings sei unklar, ob die an dieser Stelle dann auch tatsächlich durch die Bürger genutzt wird. Um zu einer abschließenden Beurteilung kommen zu können, werde der Sachverhalte durch die Verwaltung unter Hinzuziehung der Fachbehörden erörtert.