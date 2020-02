Unbekannte haben in einem Einkaufsmarkt in Erfurt-Mittelhausen einen Geldautomaten gesprengt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geldautomat in Erfurter Supermarkt gesprengt - Täter auf der Flucht

In Erfurt haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt und eine unbekannte Summe erbeutet. Die Tat ereignete sich gegen 1 Uhr nachts im Globus-Markt in Mittelhausen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Die Kriminalpolizei untersuche den Tatort, wahrscheinlich den gesamten Tag über, Hinweise auf die Täter gebe es am Donnerstagmorgen noch nicht. Die Polizei ging von einem hohen Sachschaden aus. Die genaue Höhe könne noch nicht beziffert werden.

Erst im Dezember hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Erfurt-Linderbach gesprengt. Zunächst schlugen die Täter eine Scheibe ein, um so ins Gebäude zu gelangen. Dann führte das Duo, das per Überwachungskamera gefilmte wurde, Schläuche in den Automaten ein, schloss Gasflaschen an und sprengte so den Geldautomaten. Die Täter konnten mit mehreren Geldkassetten flüchten.

Im August wurde der Globus-Markt schon einmal von Unbekannten heimgesucht. Damals drangen die Täter mit „massiver Gewalt“, wie es die Polizei formulierte, in den Vorraum des Marktes ein und sprengten den Geldautomaten.

Geldautomat gesprengt: Polizei veröffentlicht Täter-Fotos Geldautomat gesprengt: Polizei veröffentlicht Täter-Fotos Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen gegen 02.45 Uhr im Globus-Einkaufsmarkt in Erfurt Linderbach einen Geldautomaten gesprengt. Foto: Polizei

Geldautomat gesprengt: Polizei veröffentlicht Täter-Fotos Laut Polizei führte das Duo Schläuche in den Automaten ein und schlossen diese an Gasflaschen an. Foto: Polizei

Geldautomat gesprengt: Polizei veröffentlicht Täter-Fotos Als Fluchtfahrzeug verwendeten sie eine schwarze Limousine Audi A4 beziehungsweise RS4 mit beiger Innenausstattung und Alufelgen mit sieben Speichen. Das Münchner Kennzeichen ist als gestohlen gemeldet. Foto: Polizei

Geldautomat gesprengt: Polizei veröffentlicht Täter-Fotos Einer der Männer war laut Polizei zwischen 175-185 cm groß und trug eine Skimaske, der zweite war etwas kleiner und trug eine Sturmhaube. Foto: Polizei

Geldautomat gesprengt: Polizei veröffentlicht Täter-Fotos Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes sicherten Spuren am Tatort. Der Publikumsverkehr in dem Einkaufsmarkt war dadurch leicht beeinträchtigt. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Geldautomat gesprengt: Polizei veröffentlicht Täter-Fotos Über die Höhe der Beute machte die Polizei bislang keine Angaben. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Vor wenigen Tagen ist ein Geldautomat im Vorraum der Eisenacher Hauptpost gesprengt worden. Die Wucht der Detonation war so stark, dass die Eingangstür aus Glas zerborsten ist. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: