Gespräche über Kommunalgelder abgelehnt

Unabhängig von der neuen Debatte über eine Zusammenarbeit von Linke und Union lehnen es die Fraktionen von CDU und FDP ab, vor den anstehenden parlamentarischen Beratungen über zusätzliche Gelder für die Thüringer Kommunen zu reden. SPD-Fraktionschef Matthias Hey hatte in einem Schreiben an alle Amtskollegen außer AfD-Chef Björn Höcke für Dienstag zu einem Arbeitstreffen eingeladen, um vorab über die verschiedenen Initiativen der drei Parteien zu reden.

Doch dafür kassierte er eine Absage von Union und Liberalen. In einem Schreiben mit gemeinsamem Briefkopf teilten die Fraktionen mit, dass man der Beratung des eigenen Gesetzentwurfs in den Landtagssitzungen und den anschließenden Beratungen in den Fachausschüssen entgegensehe. „Ein darüber hinaus gehendes Fachgespräch erachten wir als nicht erforderlich“, heißt es in dem Brief, er dieser Zeitung vorliegt. Er wurde nicht von den Fraktionschefs, sondern von den innenpolitischen Sprechern unterzeichnet.

Hey äußerte sich enttäuscht. „Er habe auf „ein starkes Signal“ gehofft, dass das Parlament trotz fehlender Mehrheiten schnell „etwas Gutes“ hinbekomme, sagte er. Ein abgestimmtes Vorgehen in der Gesetzesberatung – etwa einen Änderungsantrag – würde deutlich Zeit sparen.

Gesetz von CDU und FDP

CDU und FDP haben einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, der einen Zuschuss in Höhe von 168 Millionen Euro an die Kommunen vorsieht. Die Mittel sollen von den Städten, Gemeinden und Landkreisen nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Gelder wollen die beiden Fraktionen der Rücklage des Landes entnehmen, in der sich nach derzeit mehr als eine Milliarde Euro befinden dürfte.

Die SPD-Fraktion hat wiederum eine Gesetzesinitiative angekündigt, mit der bis 2024 jedes Jahr 100 Millionen fließen. Allerdings sollen die Gelder nur für Investitionen ausgeben werden.

Die bisherigen Koalitionsparteien Linke, SPD und Grüne verfügen im neuen Landtag über keine Mehrheit mehr. Da die AfD bereits Zustimmung zu dem Vorschlag von CDU und FDP signalisiert hat, wäre eine Mehrheit gewährleistet.

Allerdings ist für den 13. Januar ein Gespräch von Rot-Rot-Grün mit CDU und FDP geplant. Dabei könnte es auch um die Kommunalfinanzen gehen, sagte FDP-Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich dieser Zeitung.