In drei Objekten in Mühlhausen ist die Polizei am Dienstagabend im Einsatz gewesen.

Mühlhausen. In Mühlhausen hat Dienstagabend ein großangelegter Polizeieinsatz für Aufsehen gesorgt. Das sagen Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen.

Großangelegte Razzia im Drogenmilieu in Mühlhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großangelegte Razzia im Drogenmilieu in Mühlhausen

Großangelegte Polizeiaktion in Mühlhausen am Dienstagabend: Drei Objekte werden von Einsatzkräften der Thüringer Polizei durchsucht. Zahlreiche Beamte sind im Einsatz. Auf Anfrage bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, dass es einen „verstärkten Kräfteeinsatz“ in Mühlhausen gibt. Es handelt sich nach Informationen dieser Zeitung um eine Razzia im Drogenmilieu.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es „um Betäubungsmittel“ gehe. Details nennt die Behörde zu den Hintergründen mit Blick auf die laufenden Maßnahmen am Dienstagabend nicht - es sei aber eine geplante Aktion gewesen. Dass die Spur zur „Organisierten Kriminalität“ führt, das macht gerüchteweise am Dienstagabend die Runde, wird von der Behörde derzeit dementiert. Nach Angaben der zuständigen Landespolizeiinspektion Nordhausen wurden bei dem Einsatz in drei Objekten am Dienstagabend mindestens zwei Personen vorläufig festgenommen. Die Maßnahmen waren am Abend noch nicht beendet. Die Kriminalpolizei Nordhausen führt die Ermittlungen. Für Mittwoch stellten sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei Details zu dem Einsatz in Aussicht. Weitere Nachrichten zum Thema: Combat 18 verboten: Razzia gegen Neonazi-Gruppe

Falschangaben zu Personalien - Polizei durchsucht mehrere Objekte in Erfurt

Razzia in Thüringen nach Böllerschmuggel