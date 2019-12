Erfurt. In Erfurt und in Teilen des Landkreises Sömmerda kommt es wegen einer Havarie zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung.

Havarie führt zu Problemen bei Trinkwasserversorgung in Erfurt und Landkreis Sömmerda

Derzeit kommt es im nördlichen Bereich von Erfurt und in den Gemeinden des südlichen Landkreis Sömmerda vermehrt zu Druckverlusten und teilweise sogar zum Ausfall beim Trinkwasser. Wie eine Sprecherin der zuständigen Stadtwerke Erfurt am Freitagabend auf Nachfrage mitteilte, sei eine Havarie an einer Zuführungsleitung in Gispersleben die Ursache des Ausfalls. Nach Aussage der Sprecherin seien die Orte Elxleben, Walschleben, Ringleben und Gebesee sowie Gispersleben selbst von der Störung betroffen.

Derzeit werde auf Hochtouren nach dem Schaden gesucht, wann dieser allerdings gefunden und behoben werden kann, sodass die Wasserversorgung wieder sichergestellt ist, dazu konnte sich die Sprecherin am Abend nicht äußern.