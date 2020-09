Hermsdorf: Polizei sucht Zeugen

Hermsdorf. Mehrere Einbrüche in Keller und Gebäude in Hermsdorf

In den Sommermonaten zwischen Montag, 15. Juni, und Donnerstag, dem 27. August, ist in der Schulstraße in Hermsdorf in mehrere Keller eingebrochen worden. Die Täter hebelten laut Polizei ein Fenster auf und schnitten Vorhängeschlösser auf. Gestohlen wurde wohl nichts. Der Schaden wird aber mit mehr als Hundert Euro angegeben.

Besitzer findet gestohlenes E-Bike

Ebenfalls in Hermsdorf wurde am 27. August in einer Hecke zwischen dem Vereinshaus der Feuerwehr und der Naumburger Straße ein E-Bike der Marke Uno gefunden.

Als die eingesetzten Beamten das Fahrrad verladen wollten, erschien der Eigentümer, der noch keine Diebstahlsanzeige erstattet hatte. Er gab an, dass sein E-Bike in der Nacht zum Dienstag, 25. August, in der Erich-Weinert-Straße gestohlen worden sei.

Hebelspuren an Hauseingangstür

Dem Anschein nach versuchten Unbekannte zwischen Samstag, 29. August, 23 Uhr, und Sonntag, 30. August, 13.30 Uhr, die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße in Hermsdorf aufzuhebeln. Eine neue Haustür einzubauen, wird rund 1000 Euro kosten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei allen drei Vorfällen um Mithilfe. Wer im jeweiligen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt hat, möge sich melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Telefon 036428/640.