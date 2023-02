Hilfe für Erdbebenopfer: Weitere Aktionen in Thüringen

Jena. Beim Street Food in Jena wird auch am 18. Februar für Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Syrien gesammelt.

Es wird weiter für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gesammelt. So gibt es derzeit eine Street-Food-Aktion auf dem Jenaer Holzmarkt, die an diesem Samstag von 8 bis 15 Uhr andauert. Der Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen und der Fachdienst für Migration und Integration zeichnet dafür verantwortlich. In Jena werden auch Mahnwachen für Erdbebenopfer gehalten. Die Linke-Landtagsabgeordnete Lena Saniye Güngör erklärte in diesem Zusammenhang, dass sich viele Angehörige alleingelassen fühlen, weil sie wenig Anteilnahme und Mitgefühl spüren. Es fehle der große Aufschrei angesichts der Not nach der weitreichenden Zerstörung in der Türkei und in Syrien. Umso wichtiger seien Aktionen wie jene der Arbeiterwohlfahrt in Jena.