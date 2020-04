Hygieneregeln stellen Museen vor große Herausforderungen

Die Museen in den Dornburger Schlössern öffnen am 1. Mai wieder für Besucher. In der neuen Saison gibt es einige Einschränkungen für die Gäste durch die Corona-Pandemie. So wird die Zahl der Gäste begrenzt, die sich gleichzeitig in einem der Schlösser umsehen dürfen. Der weitläufige Schlossgarten bietet jedoch reichlich Platz, um Wartezeiten zu überbrücken.