Im Notstandsgebiet: So geht man im EU-Nachbarland Tschechien mit Corona um

Am Freitagmittag scheint die Sonne angemessen golden über Prag und Dieter Althaus fährt auf einem Elektroroller an der Moldau entlang. Der einstige CDU-Ministerpräsident von Thüringen will ins Wirtschaftsministerium; seit einem Jahrzehnt ist er als Vice President des österreich-kanadischen Autozulieferer Magna ein Mittelsmann zwischen Politik und Konzern.

Es ist eine dieser absurd erscheinenden Zufallsbegegnungen. Ich bin für drei Tage in Prag, weil ich meiner Mutter diesen Ausflug seit Langem versprochen hatte. Natürlich haben wir vorher peinlich abgewogen, ob wir stornieren sollten, wegen Corona und all dem. Aber wir würden ja bloß per Auto aus dem Noch-Niedrigrisikogebiet Thüringen in das Noch-Niedrigrisikogebiet Tschechien reisen, in dem 50 Infektionsfälle gezählt waren. Also wurde das Konzert weggeplant und stattdessen das Desinfektionsspray eingepackt. Museen, Moldaufahrt, Altstadt und dann der Hradschin, die große Burg über der Stadt: So lautet das Programm.

Auf der Autobahn angehalten

Doch so einfach ist das nicht. „Der Hradschin ist zu“, sagt Dieter Althaus. Die Polizei habe das Gelände komplett abgesperrt. Überhaupt sei das ja hier in Tschechien gerade ziemlich heftig.

So lässt sich das formulieren. Schon als wir am Mittwoch über die Grenze fuhren, wurden wir auf der Autobahn angehalten. Polizisten mit Mundschutz beäugten uns argwöhnisch, ließen uns aber durch, nachdem wir ihnen versichert hatten, dass wir uns kerngesund fühlten.

Zu diesem Zeitpunkt, das hatten wir gelesen, waren in Tschechien bereits Schulen geschlossen und alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen verboten.

Leben geht scheinbar normal weiter

Am Donnerstag, wir waren gerade im Kafka-Museum, traf sich das tschechische Kabinett zu einer Krisensitzung. Danach erklärte Ministerpräsident Andrej Babis den nationalen Notstand, und zwar mit sofortiger Wirkung. So müssen, nur zum Beispiel, alle Gaststätten ab 20 Uhr schließen. Und: Meine Mutter und ich sind damit nebenher so etwas wie unerwünschte Personen geworden. Denn Tschechien, ein EU-Mitgliedsstaat, schottet sich gegenüber den EU-Staaten ab. Allen Ausländern wird die Einreise untersagt. Zugleich dürfen alle tschechischen Staatsbürger und Ausländer, die dauerhaft hier leben, nicht mehr ins Ausland fahren. Nur für Arbeitspendler, Lkw-Fahrer und Diplomaten soll es Ausnahmen geben.

Wir verbringen den restlichen Freitag in einer Stadt, in der das Leben scheinbar normal weitergeht, Ausnahmezustand hin oder her. Nur die Straßen wirken etwas leerer als sonst. In der Nacht zu Samstag, hieß es, sollen jeweils 2000 Soldaten und Polizisten die Grenze zu Deutschland und Österreich abriegeln. Immerhin, ausreisen wird man uns wohl noch lassen.

