In Apolda Schulaufgaben per Mail und über die Internetseite

Angesichts der coronabedingten Schulschließungen setzt auch die Lessing-Grundschule gezwungenermaßen auf dezentrale Lösungen. Die Lehrer hätten mit den Eltern via Telefon oder E-Mail Kontakt aufgenommen, um für die Klassenstufen Arbeitsaufgaben zu vereinbaren beziehungsweise solche zuzusenden, sagte Schulleiter Hans-Jürgen Häfner auf Nachfrage. Denn das die Schulen zu sind, bedeutet nicht, dass die Schüler nichts zu tun haben.

Zudem sei den Eltern die Möglichkeit eingeräumt worden, eventuell noch fehlende Arbeitsmittel nach Hause zu holen. Alles laufe in geordneten Bahnen, Eltern, Kinder und Schule würden gut kooperieren. Überall treffe er auf Verständnis, könne er den Willen erkennen, diese besondere Zeit gemeinsam zu bewältigen, so Häfner.

Auch hinsichtlich einer Notfallbetreuung – etwa für Eltern in systemrelevanten Berufen – sei gesorgt. Der Bedarf sei aktuell aber eher gering. Viele Familien hätten nach individuellen Lösungen gesucht und diese offenbar gefunden, so Häfner.

Er selbst kümmere sich derzeit um schulorganisatorische Fragen – Termine ändern zum Beispiel. Auch das Einschulungsverfahren – in der Lessingschule gibt es rund 50 Neuanmeldungen fürs kommende Schuljahr – laufe ja weiter. So auch die Schuleingangsuntersuchungen, bei denen es in den nächsten Wochen aufgrund der Gesamtsituation noch zu Verzögerungen kommen könne, weil der Amtsarzt wegen anderweitig beschäftigt sei.

Auf die ungewohnte Situation eingestellt ist auch das Gymnasium Bergschule. So beriet das Lehrerkollegium zu Wochenbeginn, welche Aufgaben die Schüler zu erfüllen haben. Mit maßgeblicher Unterstützung durch Frank Thomas wurde die Internetseite insoweit ertüchtigt, als es einen Link gibt, unter dem die Gymnasiasten jahrgangsweise ihre Aufgaben abrufen könne. Laut Schulleiterin Birgit Rosner werden diese wöchentlich aktualisiert und auch die Lösungen sollen kontrolliert werden. Eigens dafür hätten sich die Lehrer teilweise zusätzliche E-Mail-Adressen zugelegt, um diese per Mail empfangen zu können. Über die Arbeitsweise seien die Schüler via telefonischer Notfallketten zeitnah informiert worden.

Auch im Gymnasium ist für die unteren Klassenstufen eine Notfallbetreuung verfügbar. Familien, die Bedarf haben, müssen der Schule diesen einen Tag vorher bekannt geben, wozu ein Antragsformular auf der Homepage der Schule dient. Das ist notwendig, damit Birgit Rosner die benötigten Lehrer einteilen kann.

Weil die Nachricht über die Schulschließungen relativ kurzfristig eingelaufen sei, habe man den Schülern einzeln noch gestattet, ihre Schließfächer zu leeren. Das sei inzwischen erledigt. Auch darüber habe man alle mittels telefonischer Notfallkette in Kenntnis gesetzt. Zudem würden Regelungen im Zusammenhang mit Lehrer- und Schulkonferenzen per Umlaufbeschluss geklärt. Auch das eine Vorsichtsmaßnahme.

