Kundgebung auf dem Marktplatz in Kahla zum Thema "Kahla Courage"

Kahla. Eine sehr ruhige Veranstaltung für die Liebe in allen Facetten auf dem Marktplatz von Kahla

In jeder Hinsicht für Vielfalt in Kahla geworben

„Ich denke, unsere Botschaft ist angekommen. Wir haben heute für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt geworben. Wir haben ein Zeichen gesetzt, dass auch diese Menschen bei uns in Kahla willkommen sind“, sagte Lisa Müller am späten Sonntagnachmittag. Sie war die Sprecherin jener Kundgebung, die auf dem Marktplatz in Kahla stattfand.