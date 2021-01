125 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis mit Corona im Krankenhaus

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden, Stand Samstagmorgen, 125 Personen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt. Das ist einer mehr als am Neujahrstag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Seit Pandemiebeginn sind 53 Menschen mit dem Virus verstorben. Den Angaben des Landratsamtes zufolge haben von den stationär Behandelten derzeit 15 Personen mit einem schweren Verlauf der Krankheit zu kämpfen. Aktuell sind 789 Menschen in Kreisgebiet nachgewiesenermaßen mit dem Virus infiziert, rund 15 mehr als am Vortag.

Im Laufe des Freitags wurden 74 weitere Infektionen bekannt. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2226 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, wurde Samstagfrüh vom Robert-Koch-Institut mit 400 angegeben.