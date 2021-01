Autofahrerin mit 3,65 Promille und Tempo 30 auf der Autobahn bei Nohra unterwegs

Ein glimpfliches Ende nahm eine Tour, bei der am Freitagnachmittag eine Autofahrerin sich und andere Verkehrsteilnehmer in enorme Gefahr gebracht hatte. Das meldet die Polizei am Sonntag.

Ein Mann, der mit seinem Pkw auf der Autobahn unterwegs war, rief die Polizei an: Vor ihm war ein Auto in Zeitlupentempo mit teilweise nur 30 km/h unterwegs und hatte offenbar große Schwierigkeiten, die Fahrspur zu halten. Als das verdächtige Fahrzeug die Abfahrt Nohra nahm, bog auch der aufmerksame Anrufer mit ab. Es gelang ihm, kurz danach die gefährliche Fahrt zu stoppen.

Die in der Folge eintreffende Polizei fand am Steuer eine augenscheinlich stark alkoholisierte Frau vor, „die sich kaum auf den Beinen halten konnte“, so die Mitteilung der PI Weimar. Der Atemalkoholtest zeigte 3,65 Promille an. Damit war die Frau auf der Stelle ihren Führerschein los und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

