Brandstiftung im Sportlerheim Geraberg

Geraberg. Hoher Sachschaden entstand bei einem Brand, der im Keller des Sportlerheims ausbrach.

Beim Brand im Keller des Sportlerheims in der Werner-Seelenbinder-Straße in Geraberg im Ilm-Kreis gibt es laut Polizei Hinweise auf Brandstiftung. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, griff das Feuer in der Nacht zum Dienstag von Mülltonnen auf den Keller des Sportlerheims über. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Durch das Feuer und die Löscharbeiten sei erheblicher Sachschaden entstanden, der laut Polizei auf 40.000 Euro beziffert wird. Es sei jedoch niemand verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Die Tatzeit liegt zwischen 1.30 Uhr und 2.40 Uhr. Wer hat verdächtige Personen zu dieser Zeit gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen.