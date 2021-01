In der Nacht zum Samstag brannten im Reinsberger Dorf bei Kleinbreitenbach zwei Autos und Carport komplett nieder.

Kleinbreitenbach. Die Feuerwehr hat aufgrund der Straßenverhältnisse akute Probleme, den Einsatzort in den Reinbergen zu erreichen.

Carport und Autos in Kleinbreitenbach in Flammen

Kurz nach Mitternacht wurden Plaues Feuerwehrleute am Samstag aus dem Schlaf gerissen. Im Reinsberger Dorf, einer Bungalowsiedlung am Rande des Ortsteils Plaue, standen zwei Autos und ein Carport in Flammen.

„Es war beinahe unmöglich, den Brandort zu erreichen“, berichtet Einsatzleiter Stephan Jäger. Denn schon am Fuße des Reinsbergs stellte er fest, dass die schmalen, oft nur geschotterten, dafür aber steilen Straßen völlig zugeschneit waren. Er rannte daher zunächst alleine rund einen Kilometer den Hang hinauf in den oberen Tränksgarten, um abschätzen zu können, wie viele Einsatzkräfte benötigt werden. Neben den Kameraden aus Plaue forderte er schließlich Verstärkung aus Rippersroda und Arnstadt an – insgesamt 32 Ehrenamtler.

Außerdem rief er den Winterdienst. „Ich muss ihm ein riesiges Dankeschön sagen, denn er kam sofort und half uns umsichtig dabei, den Brandort doch noch mit einem Fahrzeug erreichen zu können“, so Jäger.

Sechs Kameraden löschten schließlich mit einer knappen Stunde Zeitverzug aufgrund der Anfahrtsschwierigkeiten am Tränksgarten, die anderen Kameraden hielten sich am Fuße der Reinsberge bereit, falls Wassernachschub und Muskelkraft benötigt werden. Gegen 4.30 Uhr wurde der Einsatz vorerst beendet. Dem Kameraden, der das Einsatzfahrzeug steuerte, stand da der schwierigste Teil noch bevor: Er musste rückwärts mehrere Kilometer weit nach unten steuern. Fahrfehler durfte er sich nicht erlauben, denn direkt neben der schmalen Straße fällt der Berg steil ab.

„Wir hatten schon beim großen Waldbrand in den Reinsbergen das Problem der schwierigen Zugänglichkeit. Wege sind kaum passierbar oder zugewachsen, es fehlen Wendestellen“, deutet Jäger an, dass Gesprächsbedarf mit der Kommune besteht.

Die Grundstücksbesitzer hatten Glück im Unglück: Autos, Carport und Kohleschuppen sind zwar nicht zu retten gewesen, dafür blieb aber das Wochenendhäuschen unversehrt.

Am Vormittag rückte die Wehr ein zweites Mal aus: Im in sich zusammengefallenen Schuppen hatten Kohlereste erneut Feuer gefangen.

Wer oder was den Brand verursacht hat, ist noch völlig unklar. Die Polizei nimmt die Ermittlungen dazu auf.

