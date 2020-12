Die erste Impfung im DRK-Seniorenheim "Albert-Schweitzer" bekam Helga Knobloch am Dienstag von Maja Liebold verabreicht.

In Erfurt haben am Dienstag die Impfungen gegen das Corona-Virus begonnen. Die erste Impfung im DRK-Seniorenheim "Albert-Schweitzer" bekam Helga Knobloch am Dienstag von Maja Liebold verabreicht.

Geimpft wurde auch in einem zweiten Erfurter Seniorenheim.