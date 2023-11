Demokratiekonferenz, Alkoholfahrt, Kunden-Blues-Nacht: Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Neustadt Was in den vergangenen Tagen los war und welche Veranstaltungen in den nächsten Tagen interessant sein könnten

Kunden-Blues-Nacht im Wotufa-Saal Neustadt

Seit einigen Jahren findet am Samstag vor dem 1. Advent eine Kunden-Blues-Nacht im Wotufa-Saal Neustadt statt. „Der kultige Speisesaal der ehemaligen Wolltuchfabrik wird wieder zum Mekka für die Bluesszene“, teilen die Veranstalter mit. Die Elite der ostdeutschen Bluesszene sei zu Gast ist. Dieses Jahr werden Kowa & Angelo den Abend mit „New Orleans Blues trifft deutsche Sprache“ eröffnen. Zenit wiederum, gegründet bereits 1975 in Rostock, ist eine der ältesten Bluesrockbands und sie spielt ihre eigenen Songs vom Müllmann-Blues bis zum Langschläfer-Blues, aber auch internationale Klassiker. Der Höhepunkt des Abends sind Engerling, ebenfalls seit 1975 auf Tour, die in Neustadt „erdigen handgemachten Bluesrock“ ebenso anbieten wollen wie „erstklassige Coverversionen der Stones“ und anderen. Beginn am Samstag, 2. Dezember, ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse erhältlich.

Demokratiekonferenz in Neustadt

Zu einer „Demokratiekonferenz“ wird am Dienstag, 5. Dezember, in den Neustädter Augustinersaal eingeladen. Beginn der „Podiumsdiskussion mit wissenschaftlichen und kommunalpolitischen Perspektiven auf Grundlage des Thüringen-Monitors“ ist um 18 Uhr. Es referieren Anne Küppers vom Thüringen-Monitor, die Volkskundlerin Juliane Stückrad, die Grünen-Politikerin Karoline Jobst aus Krölpa, der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde und Werner Greiling in seinen Eigenschaften als Vorsitzender der Historischen Kommission für Thüringen und Mitglied des Neustädter Stadtrates. Veranstalter ist die Partnerschaft für Demokratie im Saale-Orla-Kreis und diese teilt in einem Ausblick auf die Veranstaltung mit: „Deutschland befindet sich in der „Dauerkrise“: Corona, Ukrainekrieg und Inflation, hohe Energiekosten, klamme Kommunen und steigende Flüchtlingszahlen. Alle diese Faktoren führen dazu, dass sich immer mehr Menschen von Bundes- und Landesregierung im Stich gelassen fühlen und ein Gefühl des Abgehängtseins empfinden. Doch welche Auswirkungen haben gefühlte Defizite und der daraus anwachsende Populismus auf unsere Demokratie? Sind wir im ländlichen Raum abgehängt? Sind rechtspopulistische Tendenzen ein rein ostdeutsches Phänomen?“ Interessierte werden um eine Voranmeldung unter Telefon 0174/5137647 oder per E-Mail an koordinierungsstelle@vs-poessneck.de gebeten.

Mit mehr als 2,6 Promille auf der Landesstraße bei Pößneck unterwegs

Am frühen Nachmittag des 29. Dezember kontrollierten Polizisten einen Radfahrer, welcher auf der Landesstraße L1102 hinter Pößneck in Richtung Wernburg unterwegs war. Zuvor fiel der Mann einer Frau auf, weil er gestürzt war und dann seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt habe. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest bei dem 53-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Als dem Mann im Krankenhaus eine gerichtsfeste Blutprobe entnommen werden sollte, habe er sich heftig gewehrt. Die Blutprobe sei schließlich „unter körperlichem Zwang durchgeführt“ worden, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld. Dem Radfahrer blüht nun ein Strafverfahren mindestens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Informationsabend in der Pößnecker Volkshochschule

Der Jenaer Verein Aktion Wandlungswelten betreut thüringenweit Erwachsene mit einer psychischen Erkrankung, die in eine Gastfamilie aufgenommen werden möchten oder das Glück haben, bereits in einem solchen familiären Umfeld zu leben. Es werden jedoch immer wieder neue liebevolle Familien benötigt, die sich bereit erklären, als Gastfamilie tätig zu sein. Was das genau bedeutet, zeigt ein Informationsabend auf, zu welchem am 4. Dezember um 17 Uhr in die Räumlichkeiten am Sitz der Volkshochschule Saale-Orla in der Pößnecker Wohlfarthstraße 3-5 eingeladen wird. Dort ist auch eine informative Wanderausstellung mit dem Motto „Die Zweite Familie“ der Aktion Wandlungswelten zu sehen.

Stefanie Hertel im Pößnecker Schützenhaus

Im Pößnecker Schützenhaus klingt das Veranstaltungsjahr mit mehreren Weihnachtskonzerten und -programmen aus. Und mitten im Advent wird Stefanie Hertel, der Star des volkstümlichen Schlagers aus dem Vogtland, zu Gast sein. Das Konzert mit dem Motto „Märchenhafte Weihnacht“ ist für den 12. Dezember angekündigt. Beginn an dem Dienstag ist um 16 Uhr. Stefanie Hertel, die seit Kindesbeinen auf der Bühne steht, werde das Publikum mit einem „hundertprozentigen Live-Konzert verzaubern“, so die Einladung zu dieser Veranstaltung. Zum Programm gehören „eine märchenhafte Weihnachtsgeschichte, neue und traditionelle Weihnachtslieder, wunderschöne Balladen und mehrstimmiger Gesang“. Sie werde unter anderem mit Ehemann Lanny Lanner und ihrem Vater Eberhard Hertel auf der Bühne stehen. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.