Eisenberg Hier finden Kinder von drogenabhängigen Eltern Schutz vor Gewalt. Jedoch fehlen dem Verein bis jetzt noch Möbel und Personal für das Projekt.

Die weihnachtliche Stimmung bei der Drogenberatungsstelle Wendepunkt wird durch schwere Themen überlagert. Christian Lippmann und Katrin Mai, Teil der Geschäftsführung des Vereines, berichten von ihrem aktuellen Bauprojekt. Im kommenden Jahr soll eine neue Inobhutnahme im Saale-Holzland-Kreis eröffnet werden. Hier sollen Kinder von 0 bis 6 Jahren in Akutsituationen aufgenommen werden, also zum Beispiel bei Kindeswohlgefährdung durch Drogenkonsum oder Gewalt im Elternhaus.

„Der Bedarf einer solchen Inobhutnahmeeinrichtung ist hoch“, berichtet Lippmann. Die Fördergelder in diesem Bereich sind begrenzt. Deshalb hat der Verein eine Spendenaktion zur Ausstattung der Einrichtung ins Leben gerufen. „Der Bau ist abgesichert, auch wenn die Kosten stetig steigen, aber das Haus muss auch noch eingerichtet werden und der Personalbedarf muss gedeckt sein, da der Betreuungsaufwand für Kleinstkinder sehr hoch ist“, erklärt Katrin Mai. Joachim Löffler, geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Bauzentrums, übergab gemeinsam mit seinem Gebietsleiter in Thüringen die erste Spende im Rahmen der Weihnachtsaktion des Unternehmens. „Normalerweise verteilen wir um diese Zeit Weihnachtsgeschenke an unsere Kunden. In diesem Jahr haben wir uns entschieden das Budget zu nutzen, um im Namen unserer Kunden der Region etwas zurückzugeben.“, sagt Joachim Löffler.

Spezialmöbel besonders teuer

Die Spendenaktion des Vereins Wendepunkt läuft bis zum 24. Dezember. Dabei wirbt der Verein jeden Tag bis Heiligabend um die Spende eines Artikels, welcher dringend für die Einrichtung benötigt wird. Ob Nachtlicht, Fläschchen oder Babybett: über einen Link kann der Wunschzettel aufgerufen und ein ausgewählter Artikel bestellt werden. Wer seinen Namen und seine Anschrift bei der Bestellung angibt, erhält zeitnah eine entsprechende Spendenquittung. Insbesondere Spezialmöbel für öffentliche Einrichtungen, wie Wickeltische mit Treppenaufgang und integrierten Windel- und Wäschefächern, sind notwendig, aber besonders kostenintensiv. red