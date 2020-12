Eichsfelder Musiker kommen für Weihnachtslied „zusammen“

Die Idee kam Josua Hagedorn am Küchentisch beim Frühstück. Im Radio lief das Lied „You make it feel like Christmas“ von Gwen Stefani zusammen mit Blake Shelton. Gleich war der Küllstedter DJ und Produzent, der als solcher unter Janosh bekannt ist, angesteckt von diesem fröhlichen, peppigen Weihnachtslied und in seinem Kopf entstand ein Plan.

Schnell wurden bekannte Musiker gefragt, ob man nicht einen kleinen musikalischen Weihnachtsgruß zusammenstellen wolle. „Die Phantones waren gleich dabei, wohl auch weil sie schon das ganze Jahr nicht aufgetreten waren. Und zu Tanja war die Leitung sowieso kurz.“ Tanja Lerch stammt nämlich auch aus Küllstedt. Als Laniia ist sie als Sängerin unterwegs, hat Josua Hagedorn im Sommer dieses Jahres bei einem anderen Projekt zur Seite gestanden.

Innerhalb eines Tages stand das Team und die Aufnahmen wären eigentlich schnell im Kasten gewesen. „Die Band hätte normalerweise zusammen im Studio spielen können, nur mussten wir uns nun coronakonform verhalten.“ Also erstellte Josua Hagedorn einen Produktionsplan und verteilte Studiozeit über das ganze Wochenende.

Stocking Mill Live Session - Xmas Covid19 Edition

Die Aufnahmen wurden in Küllstedt gemacht. In einer ehemaligen Strumpfwarenfabrik ist seine Produktionsfirma ansässig und trägt den passenden Namen Stocking Mill Productions. Tobias Henning war zuerst mit dem Schlagzeug dran, es folgten Christian Rümenapp mit dem Bass sowie Steffen Brillux mit der Gitarre und Johannes Richter mit dem akustischen Pendant. Martin Heddergott spielte Keyboard und lieferte die Background-Stimme. Zuletzt wurden die Sänger Roberto Beil und Tanja Lerch ans Mikrofon gebeten.

Möglichst zügig sollte das Ganze außerdem von statten gehen, damit niemand allzu lange zusammen in einem Raum sein musste. Wiederholungen waren also kaum möglich. „So ist das Ganze zu einer Live-Session geworden“, sagt Josua Hagedorn. „Jeder Musiker hatte das zuvor aufgenommene auf dem Kopfhörer.“ Abgemischt hat er es dann selbst. Und aus den Aufnahmen der aufgestellten Kameras schnitt er das Video zusammen, dass pünktlich zu Weihnachten in den sozialen Medien verteilt wurde – und zwar als ein „kleiner weihnachtlicher Gruß von uns allen“.

