Die Erfurter Polizei ermittelte am Mittwoch in diversen Fällen (Symbolbild).

Erfurt: Kellerbrand in Haus - Zeugen in Diebstahlsfall gesucht - Streit in Gasse eskaliert

Am Mittwochnachmittag sind Polizei und Feuerwehr wegen eines Kellerbrandes in einem Einfamilienhaus in Windischholzhausen ausgerückt.

Die Feuerwehrleute konnten das Feuer nach kurzer Zeit löschen und verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitete.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Haus ist aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeitig nicht bewohnbar.

Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt vermutet.

Unbekannter schlägt und bestiehlt 14-Jährigen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei ermittelt in einem Diebstahlsfall am Mittwochabend gegen einen unbekannten Täter.

Der 14-Jährige saß mit seinen Freunden gegen 17.20 Uhr auf einer Treppe, als der Täter ihn zunächst körperlich attackierte und ihm ins Gesicht schlug. Er habe dann seine Bauchtasche gefordert und sei mit der Beute in Richtung Platz der Völkerfreundschaft geflohen.

Nach Angaben der Polizei ist der Täter circa 15 bis 18 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte blonde Haare und einen Mittelscheitel und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose und ein weißes Polo-Shirt.

Hinweise können der Polizei Erfurt gemeldet werden.

Wegen zu engem Fußweg: Streit zwischen 64-Jährigen und Radfahrer eskaliert

In der Pergamentergasse in Erfurt ist es am Mittwochabend zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen einem 64-Jährigen und einem 19-Jährigen gekommen.

Nach Angaben der Polizei war ein 19-jähriger Radfahrer in der Einbahnstraße auf dem Gehweg gefahren, was einem alkoholisierten 64-Jährigen miesfiel. Es sei zum Streit zwischen beiden Männern gekommen, der schnell eskalierte.

Der 64-Jährige stieß den Mann von seinem Fahrrad und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Polizei findet gestohlene Fahrräder

Die Erfurter Polizei konnte am Mittwochabend sowie in der Nacht zu Donnerstag zwei Diebstahlsfälle aufklären. Sie trafen am Mittwochabend bei einer Routinekontrolle in der Triftstraße auf ein polizeibekanntes Pärchen, das neben Aufbruchswerkzeug und einem fremden Portemonnaie ein seit dem 20. August als gestohlen gemeldetes E-Bike bei sich.

In der Nacht zu Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte einen 32-jährigen Fahrradfahrer in der Neuendorfstraße. Das Fahrrad des Mannes galt nach Angaben der Polizei ebenfalls als gestohlen. Es war am 22. Juli als geklaut gemeldet worden.

Die Polizei Erfurt stellte beide Fahrräder sicher. Sie ermitteln nun gegen die Diebe.

